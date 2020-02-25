媽祖照常遶境！　醫曝一旦感染「3混亂」也來：痊癒只感謝祂保佑

▲許多民眾擔心，媽祖遶境會成為防疫破口。（圖／鎮瀾宮提供）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續緊張，為了確保醫療量能，中央流行疫情指揮中心宣布醫事人員禁止出國，但許多網友質疑，與其限制醫事人員出境，大型宗教活動也該停止才是。台中大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜進香活動決定如期舉辦，桃園龍德宮四媽祖遶境也於22日正式起跑，讓不少醫護人員感到無奈。

針對台中大甲鎮瀾宮進香活動，急診醫師白永嘉生氣的說「醫護人員都願意不出國了，你們還這樣」表示真的很擔心這次的遶境活動，因為一旦有人被感染，將是很大的群聚規模。

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白永嘉指出，萬一有人遭受感染，第一線醫護必須冒著風險照顧、健保全民買單、責怪政府防疫政策，但健康出院後還是感謝媽祖神威。他拜託各位宗廟主辦單位能三思而後行，及時停止舉辦，也希望桃園的活動立刻停止，讓疫情繞過台灣。

醫勞盟則分享桃園市長鄭文燦關於遶境如期舉辦的文章，指出「您是地方首長，卻做了一個非常不好的示範」，認為就算再貼桃園聯防醫療網一文也沒用，明明醫療人員拼命救人，不懂為何首長和宮廟主委要帶信眾拼命跳水。最後醫勞盟沉痛表示，「疫區限航責任自扛，避免大型集會減災，負壓隔離病房全國只剩下300床」。