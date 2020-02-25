「3月瘋媽祖」照常vs.停辦　民俗專家3點建議：別把責任推給神明

記者黃翊婷／綜合報導

考量到新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未平穩，預計3月舉行的大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境活動是否如期舉辦，掀起基層員警正反意見熱議。對此，台中教育大學台灣語文學系專任副教授、民俗專家林茂賢24日在臉書PO文列出3點建議，希望大家不要仰賴「神明會保佑」並把責任推給神明，而是要聽從公共衞生、疫情專家的建議，再來考量是否取消活動。

▲大甲媽祖每年的遶境活動都吸引眾多信徒參與。（圖／ETtoday資料照）

林茂賢表示，從2月底到5月初全台大型民俗活動估計有10場，其中包含大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境，還有清明節掃墓等等，由於今年受到疫情影響，這些大型民俗活動是否要照常舉辦，引起各界爭議，他認為，首先不應該仰賴「神明會保佑」，而用擲筊等方式決定，把責任推給神明；其次也不能單憑「自己感覺」，認為一定會造成疫情擴散而取消；最後也是最重要的一點，就是應該聽從公共衞生、疫情專家的建議，以是否有群聚感染可能性來考量，再決定是要照常辦理還是取消。

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但是，大型民俗活動是否照常舉辦，基層員警卻有不同的意見。根據《聯合報》報導，有警員透露，以大甲媽祖為例，每年行經彰化都會發生零星衝突，所以會派出大批警力前往維持秩序，加上香客來自全台各地，沿途也有信眾會提供飲食，人群接觸頻繁，不僅香客們有感染的風險，部分警員也很擔心會在出勤時受到群聚感染，就連家眷都有反彈的聲音。

▲白沙屯媽祖遶境，場面盛大。（圖／記者黃孟珍翻攝）

對此，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤24日表示，這次疫情台灣其實控制得很好，而且大甲媽祖遶境活動是百年傳統，大多數時間都在戶外，相信台灣人都是有理智、有水準的人，一定會把衛生、環保都做好，也希望大家相信蔡政府的防疫措施，不過，一旦出現「封城」的情況，就會考慮停辦。

而同樣受到許多關注的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖遶境活動，仍決定在3月24日照常舉辦，為期9天8夜，短短5天就有3萬信眾報名參加。拱天宮總幹事陳春發提到，相信媽祖神威保佑國泰民安、風調雨順，況且目前政府控制疫情得宜，將如期舉辦活動，不受影響，如果信眾還是擔心，可以自備口罩，廟方也會提供抗菌乾洗液給大家使用。