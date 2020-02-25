德國衛生部長：疫情已經進入歐洲　做好了最大限度準備

▲德國衛生部長詹斯·斯潘（Jens Spahn）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

針對鄰國義大利新冠肺炎（COVID-19）病例迅速增加，德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）在當地時間24日表示，鑒於義大利現在的局勢，德國官方已經調整對局勢的評估，認為「新冠病毒已經做為傳染病進入到歐洲」，並在德國境內有傳播擴散的風險。

綜合外媒報導，義大利國內疫情惡化，截至24日晚上確診人數已超過230人，有7人死亡。針對最新情勢的發展，斯潘強調，德國已經針對可能爆發的疫情做好了最大限度的準備，為改善對病毒的認識、研發更好的疫苗，將為研究機構增加財政資助。

▲義大利人提高警備，戴上口罩慎防新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

截至目前為止，德國境內確診人數仍維持在2月11日時的16人，其中大部分的人已經治癒出院，仍在住院的病人也恢復良好。德國聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）表示，目前關閉邊境不是考慮的選項。

德國哈勒大學醫學院病毒學家克庫勒教授（Prof. Alexander S. Kekulé）警告，不可低估新冠肺炎的風險，德國所做的準備工作並未強過義大利，在義大利北部暴發的疫情也完全可能在德國出現。