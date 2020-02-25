龍潭某國小設「次氯酸噴霧隧道」噴灑學童！兒科醫師急喊：無效又危險

▲桃園龍潭一間國小設置次氯酸水噴霧隧道，讓兒科醫師急得PO文。（圖／翻攝Google map地圖）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

新冠肺炎疫情全台警戒，25日國中小、高中學生開學，各校無不做好防疫準備！一名兒科醫師楊為傑下午2時許透過新聞得知，桃園龍潭一名里長設計出「全自動噴霧隧道」，以次氯酸水替學童消毒，緊急在臉書上發文警告，「次氯酸水是拿來消環境，不是拿來消『人』的」。

白袍旅人兒科楊為傑醫師25日得知，桃園龍潭一間國小採用里長設計的「全自動噴霧隧道」，以次氯酸水替進出校園的學童消毒，急得在臉書上發文，「請問有念這間學校（在桃園龍潭）的家長嗎？請衛生局輔導吧，把次氯酸這樣往人身上噴，無效又危險.....」。

請繼續往下閱讀...

楊為傑醫師指出，「這是人！不是物品.....」，接著解釋，「為什麼無效？因為病毒會複製、而且躲在人類的呼吸道裡面，只要帶病毒者持續呼吸、咳嗽。不管往他的皮膚、衣服上噴啥，都不會有用的，更不用說次氯酸是拿來消環境，不是拿來消『人』的」，最後強調，「多洗手比較重要」！

PO文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「立意良善，知識不足」、「這里長不是待過牧場就是食品廠」、「無塵室概念但走出來不就又破功」、「我唯一想到的就是誘發鼻子過敏」、「又不是化學兵裝備除污」，也有熱心民眾留言，「我住龍潭，剛剛打去區公所反映，希望有用...」。

稍早楊為傑醫師再度PO文透露，「火速的桃園市政府，剛剛收到訊息，關於用次氯酸水噴灑學童的事情，桃園市政府已派人前往該國小瞭解並且輔導，感謝熱心的大家！都有幫上忙！太棒了」！

▲楊為傑醫師全文。（圖／翻攝臉書白袍旅人-兒科楊為傑醫師）

針對這起事件，桃園市府衛生局表示，該國小裝置次氯酸水設施引起討論，還是建議師生勤洗手、戴口罩等方式防疫；校方則回應，學校已同意撤出相關設施，請里長收回，未來還是依照繳育局、衛生局與中央疫情中心防疫措施為主。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

消防爸出勤遭撞昏迷13天…5歲兒天真喊「爸爸很會賴床」：我帶手機叫醒他！



快訊／疑未注意限高…大貨車猛撞「台北車站旁天橋」！後方挖土機秒變形



3月初再告100韓粉！王瑞德喊「真正愛與包容」大赦天下：以我名義捐款就撤告