又有「8名居家檢疫亂跑」各罰1萬　台北市衛生局累計開罰65人！

▲台灣仍有不少人在居家檢疫、隔離，但不配合事件也頻傳。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情未停，仍有不少人在居家檢疫、隔離，但不配合事件也頻傳。台北市衛生局在2/22到24日分別對4位、2位及2位，共8位未配合規定擅離指定住所的居家檢疫民眾各裁處1萬元罰鍰，截至2月24日止，共開罰65人。依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有60人、7萬元罰鍰計有4人、違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

台北市衛生局疾病管制科余燦華科長說明，依中央流行疫情指揮中心規範，具中國大陸、香港及澳門地區旅遊史之民眾，於入境後須依規定進行居家檢疫措施，並依指定住所進行居家檢疫，不可外出，對於未配合居家隔離及居家檢疫規定擅離指定住所民眾都會開罰。

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北市衛生局也在2/22到24日針對8位未配合居家檢疫者由區公所現場訪查發現而通報裁處，經北市政府警察局及民政局提送北市衛生局查證，確定其行為已違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款之規定，分別處新臺幣1萬元罰鍰，已分別於109年2月22日、23日及24日開立裁處書。

根據北市衛生局統計至109年2月24日止，共開罰65人，依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有60人、7萬元罰鍰計有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。余燦華也提醒，居家隔離或檢疫者於隔離或檢疫期間，如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，即依傳染病防治法裁罰，再次違規則從重裁罰，並立即執行指定處所強制安置。