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媽祖遶境被當稻草人扎！廟主委之子PO文「解析」　網嗆：不見棺材不落淚

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▲▼媽祖遶境。（圖／ETtoday資料照）

▲大甲媽祖每年的遶境活動都吸引眾多信徒參與。（圖／ETtoday資料照）

記者陳雕文／綜合報導

過往媽祖遶境總能吸引百萬人朝聖，如今新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，到底是否如期在3月舉辦，掀起正反意見熱議，一名宮廟主委的兒子發文，認為遶境或進香，過去都是地方的事情，根本不需要那麼多人跟著，且台北市尖峰時間流動人口量更大，為什麼就宗教民俗會被當稻草人扎？言論再次引起爭議。

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖遶境盛況。（圖／ETtoday資料照）

▲大甲鎮瀾宮媽祖遶境盛況。（圖／ETtoday資料照）

原PO說，「身為地方廟宇主委的兒子，每年庄廟遶境只有累到靠北但又不能靠北的滿腹衷腸，遶境，顧名思義就是遶自己的境，是地方的，功能當然就是在早期社會，醫療技術不發達時進行所謂「和瘟押煞」的動作，安定地方民心。」

原PO還說「參與大甲媽祖遶境進香的人，除了廟裡頭的轎班與執事外，就是丁口戶，也就是寄名在此神庇護的境內之人。其他人根本就沒有參加的必要性。所謂「進香」，資格標準如上述所謂丁口戶，再來就是有向神祇請「香旗」的人，香旗代表該神的「兵馬」，神明賜予兵馬隨身護衛此人一路平安，條件當然就是要向神明請示可不可以跟，最後一個就是所謂香燈腳，也就是所謂還願之人；既沒有要還願，也不是丁口戶，甚至沒有神明允許，幾經炒作成為搶轎、攔轎、甚至是截轎的發生，是極度荒唐的事情。」

▲▼媽祖遶境總能吸引大批信徒跟進。（圖／資料照）

▲大甲媽祖每年的遶境活動都吸引眾多信徒參與。（圖／ETtoday資料照）

原PO補充說，「白沙屯拱天宮香路至今百餘年，一直以來都是寥寥數十人自己走回笨港；直到近十年來經由媒體大量報導曝光才變成如今「萬人空巷」之舉。人家可從來沒有要你各位陪著媽祖去進香。撇開這些不談，台灣經濟流動，每天都有大量人口在移動，台北市每逢上下班期間移動的人數，各觀光夜市、甚至台鐵高鐵的載運貫穿的不僅僅是廿一個鄉鎮，為什麼就宗教民俗會被特別拿出來當稻草人扎？」

網友看了紛紛留言批評，「講這麼多，現在進香就是上萬人參加，不是你講的幾十個。然後你拿遶境跟上班來比？好吧如果你硬要說，有些信眾今年沒進到香就覺得沒被保佑，那我也沒辦法。」、「韓國宗教團體感染正如火如荼，看來台灣有些人就是不見棺材不落淚，非要再死幾個人才會怕。」、「現實就是幾萬人曝露在高傳染風險的環境下，這和傳統或文化到底有什麼關係？」、「台鐵高鐵沒有流水席也沒有信眾大樓啊」、「韓國都示範給你看了，一旦失控就是幾百例，還不見棺材不掉淚！公共運輸還有辦法調監視器，繞境有辦法管控嗎？那是有沒有社會責任心的問題！」

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼前年一名虔誠信徒隨大甲媽遶境突「起乩」。（圖／ETtoday資料照）

▲虔誠信徒隨大甲媽遶境突「起乩」，原來是低血糖在作怪。（圖／ETtoday資料照）

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