影／第24例北部女推測在新北　侯友宜：每一個案例接觸史都暸若指掌

記者羅婉庭／新北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，針對外傳第24例確診的60歲「北部女」是在新北市，新北市長侯友宜25日上午受訪表示，對於新北市的疫情狀況，包括所有個案的發生、接觸史，病例在醫院的情形都瞭若指掌、完全可以掌握。

日前中央疫情指揮中心重新啟動「傳染病統計資料查詢系統」，將案例位置公布。根據系統顯示，外界最關注的第24例是一名年約60歲，2年內無出國史、發病29天才確診的「北部女」與其女兒、外孫女一同感染，成為第24、25、26病例，等於新北市日前新增的3例，可推測「北部女」等3人戶籍地為新北市，新北市目前共5例。

侯友宜表示，面對這一波確診的案例，每一個我都會細心的去了解，市府每天的晨報會議都會討論個案的防堵如何做到位，希望市民安心，學校的孩子們及所有市民們健康安全，他一定會全力以赴。

至於侯友宜日前向中央提議於新北市自籌隔離所，侯友宜說，新北市的居家檢疫、居家隔離者很多，尤其居家檢疫的人數有一段時間，最高到5000位，最近降下來仍約有4000多位樣。對於居家檢疫的數量，市府都會做好嚴格的管控。

他強調，如果有故意趴趴走的，一定會送到集中檢疫所來管理；如果中央沒有辦法負擔，新北市會找到適當的場所，來把不遵守規定的人集中檢疫，將他隔離，並要求自費。

他說，希望居家檢疫民眾一定要配合政府規定，「我絕對不會客氣」，市府發出居家檢疫關懷包，讓居家檢疫的民眾在家裡看電視、做運動；如果遇到困難、需要急難救助，包括送醫、送藥，市府都服務到位，甚至要吃飯，如果有困難會幫你送餐，大家互相體諒、互相包容，但是絕對不要趴趴走。

▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲COVID-19國內總計、昨日新增表（更新時間：2020-02-25 07:55）。（圖／翻攝自疾管署網頁）