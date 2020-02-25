未到彰化縣府教育處報到「隨班附讀」　台商子弟被請出校門

▲彰化開學日，學校防疫量額溫。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，高中職以下學校寒假順延到25日開課，上午縣長王惠美到彰化市大成國小視察學生上學情形，有65名師生因為自主健康管理尚未期滿14天的防疫期間，無法到校，在其他學校，有台商小孩家長，早在1月初回台，今天帶著護照要隨班附讀，因為尚未到教育處辦理手續完備，被請出校園。

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▲彰化開學日，防疫把關不對外開放。（圖／記者唐詠絮攝）

這名家長說，老大原本就讀彰化的小學，後來因為工作方便就近照顧，3年前轉出到大陸台商子弟學校就讀，今年1月將小孩帶回台灣要轉入員林就讀的國小，2,3天前收到校方的簡訊通知「2月1日前回來？還是2月1日後回來」，也都跟校方確認，沒想到今天早上7點40分被校方通知必須到教育處先報到，如果校方提前做決定，她還可以提前準備，小孩都要上學了才做這樣的通知，「這樣真的很煩也很困擾」。

▲開學日，學校教師落實防疫量額溫。（圖／記者唐詠絮攝）

但另一所東山國小，上午也有1名台商小孩轉入就讀，校長許世勳說，這名學生的家長早在半個月前就前往教育處辦理，也經過了14天的居家檢疫，都有帶相關證明文件，讓校方及學生更安心。

教育處為協助「台商子女」隨班附讀，統一設立「單一窗口」受理，並強調，有關隨班附讀得學生，彰化縣與各縣市相同，均依教育部相關規定辦理。倘若有需隨班附讀的學生，審慎評估協助模式，確認學生確實依照中央流行疫情指揮中心的規定完成居家檢疫14日，並確認無感染嚴重特殊傳染性肺炎疑慮者，方可「隨班附讀」方式銜接學習，以確保所有學生健康與受教權。

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