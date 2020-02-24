大甲媽是否如期遶境　盧秀燕：視疫情發展說不定會有變化

▲盧秀燕視察防疫物資時表示，會視疫情發展和中央、主辦方討論是否取消遶境。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

大甲媽祖9天8夜遶境將從3月19日晚上起駕，在新冠肺炎疫情持續延燒之下，動輒上百萬人的遶境活動是否取消，引發網友不同聲音，有人期待，也有人希望防疫優先，台中市長盧秀燕24日表示，中央、市府和主辦方一直都密切注意疫情發展，隨時可能都有變化，目前就照中央發布的指引手冊因應。

這項被喻為世界三大宗教盛事的大甲媽遶境活動，參與信徒加上沿途擺香案祭拜的人數上百萬人，值此新冠肺炎疫情尚未解除之際，有人在鎮瀾宮臉書上留言非常期待，但也有人建議慎思，因為遶境雖是在戶外，但信徒不論是吃飯或是入廟拜拜，都是近距離，人口密度非常高，令人很擔憂。

鎮瀾宮日前就舉辦祈福除疫法會，祈求天公及大甲媽「眾神護台灣」，撲滅新冠肺炎病毒，董事長顏清標出席大甲媽祖國際觀光文化節開鑼典禮時再度強調，目前除疫是最重要的事，但是「大家免驚，媽祖會保護我們」，他歡迎大家一起跟著媽祖走出人情味。

盧秀燕上午視察神岡國小防疫演練工作後表示，對於防疫期間的宗教活動，市府有詢問中央該如何因應？中央防疫指揮中心並沒有禁止，而且提供一個公眾集會的指引手冊，市府已提供給各宮廟參考，她也提到，從農曆新年以來，一直都有許多宗教活動舉行，市府會密切與中央、主辦方三方面保持溝通，隨時掌握疫情發展，可能會有變化，也說不定。

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