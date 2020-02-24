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快訊／滯武漢血友病童要回來了！今晚搭長榮從成都返台

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記者黃凱翊／綜合報導

武漢從1月23日封城至今已1個月多，今（24）日最新政策公佈，滯留在漢外地人員可出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，維持安全有序原則。其中網友關心的滯留湖北血友病童與其母親，將在今（24日）晚間搭乘長榮航空自成都起飛的航班回台。

▲▼ 姚人多在臉書PO出照片說，武漢台商的有血友病小朋友的媽媽（圖中）已經拿到從台灣送過去的藥了 。（圖／記者林紳旭攝）

▲武漢台商的有血友病小朋友將和媽媽一同返台 。（圖／翻攝自姚人多臉書）

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據了解，滯留湖北的血友病童與其母親將搭乘長榮航空BR-766的航班，預計19：15自成都雙流機場起飛，今（24日）晚22：40左右抵達桃園機場。針對此事，長榮航空表示，牽涉到客人個資問題，沒辦法透露相關消息。荊門台商協會長簡俊男24日則證實這項消息。

第2批武漢台商包機返台遲遲未果，因「千里送藥」受到關注的血友病童，救命藥因一次只能攜帶2劑，大陸全國台企聯收到病童母親反映後，昨深夜緊急發聲明籲各界「救救孩子，盡快再發武漢包機」。武漢台胞馬女士說，兒子領有台灣身心障礙證明，障礙等級為極重度，患有血友病，每週必須施打一劑雙特異性單株抗體藥物，以預防出血維持生命。但是，該針劑屬於台灣新藥，大陸沒有，而台灣健保規定患者每次只能拿兩劑針劑，導致他赴陸時攜帶的兩支，和日前託人在海基會，湖北荊門、 鄭州台辦及台協的協助下送來兩支，均已用完。2月28日，孩子將進入待藥危險期。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（23日）表示，當時已有開了4劑，可以用到3月28日。

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