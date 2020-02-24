影／韓國旅遊建議升至第三級警告　25日0時起入境台灣要「居家檢疫14天」

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，南韓在集體感染事件爆發後連日激增，截至今（24日）早累計763例確診，其中有458人與大邱新天地教會有關，佔整體病例的60%。因應疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布，韓國的旅遊建議提升至第三級警示，避免當地所有非必要旅遊，自2月25日零時起，自韓國入境的外籍人士，需進行14天居家檢疫；本國籍人士於2月25日、26日自韓國入境者，須落實14天自主健康管理，另自27日零時起入境之本國籍人士則實施14天居家檢疫。

▲南韓疫情嚴重。（圖／路透）

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至於前幾天從韓國回來的人是否有相關因應措施？陳時中表示，會提醒從相對比較高危險地區回來的人，有症狀就要提早通報，沒是少出門，建議從這些高風險地區回來的人還是要帶口罩。

中央流行疫情指揮中心今日表示，韓國近期病例數大幅增加已達763例，出現教會及醫院大型群聚，已進入社區傳播階段；另已指定大邱市、慶尚北道清道郡為特別管理地區。鑒於國人至當地感染的風險提高，故指揮中心宣布即日起提升該國旅遊疫情建議至第三級：警告(Warning)，提醒民眾避免至當地所有非必要旅遊。

此外，指揮中心亦同時宣布，自2月25日零時起，自韓國入境的外籍人士，需進行14天居家檢疫；本國籍人士於2月25日、26日自韓國入境者，須落實14天自主健康管理，另自27日零時起入境之本國籍人士則實施14天居家檢疫。

▲韓國旅遊疫情建議升至第三級警告，非必要勿前往。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）