彰化自助餐店「戴口罩才能入店」　把顧客請出去挨轟...店家撤下公告了

▲彰化某自助餐業者要求顧客戴口罩才能進入，甚至有人因此遭請出去。圖為示意圖（圖／資料照）

記者李忠憲／彰化報導

新冠肺炎讓人心惶惶，彰化某自助餐業者竟在門口張貼「配合防疫要戴口罩才能進去」紅字條，傳出有民眾沒戴口罩遭請出去。對此，彰化縣衛生局表示，自助餐店非醫療院所，中央地方都還沒要求進店裡強制戴口罩，為避免民眾因此恐慌，將前往輔導。而店家也先將紅字條撤下，以免招惹事端。

民眾發現，彰化某一家自助餐店門口玻璃上，貼著一張紅字條，上頭寫著「為配合防疫措施，請戴口罩進入，謝謝您的配合。」用意雖良善，但有不少顧客因為沒戴口罩，就遭業者請出店外，讓大家十分錯愕。

民眾說，餐飲店又不是醫療院所，照理說店家應該要加強環境清潔消毒，而不是要求客人配戴口罩。萬一沾染病毒的口罩擺放在餐桌上，病毒留在桌面未即時消毒清潔，不是會更糟糕？

彰化縣衛生局對此表示，目前中央到地方都沒要求進入餐飲店要強制戴口罩，反倒是店家應落實GHP食品良好衛生規範準則，環境確實清潔。廚師和工作人員應配戴一般口罩，防止飛沫傳染，更重要的是要正確勤洗手，有發燒就要休息。

衛生局說，店家為求自保雖如此要求，但全台目前社區感染狀況還沒那麼明顯。為避免讓人心惶惶，已派員輔導自助餐飲店家，先將防疫字樣刪除，並做到員工健康管理、勤洗手、以漂白水消毒公共設施和環境、廚房用具和餐具清滌乾淨並殺菌，工作人員一律配戴一般口罩。

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