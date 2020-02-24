　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化自助餐店「戴口罩才能入店」　把顧客請出去挨轟...店家撤下公告了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲自助餐。（圖／記者張一中攝）

▲彰化某自助餐業者要求顧客戴口罩才能進入，甚至有人因此遭請出去。圖為示意圖（圖／資料照）

記者李忠憲／彰化報導

新冠肺炎讓人心惶惶，彰化某自助餐業者竟在門口張貼「配合防疫要戴口罩才能進去」紅字條，傳出有民眾沒戴口罩遭請出去。對此，彰化縣衛生局表示，自助餐店非醫療院所，中央地方都還沒要求進店裡強制戴口罩，為避免民眾因此恐慌，將前往輔導。而店家也先將紅字條撤下，以免招惹事端。

民眾發現，彰化某一家自助餐店門口玻璃上，貼著一張紅字條，上頭寫著「為配合防疫措施，請戴口罩進入，謝謝您的配合。」用意雖良善，但有不少顧客因為沒戴口罩，就遭業者請出店外，讓大家十分錯愕。

民眾說，餐飲店又不是醫療院所，照理說店家應該要加強環境清潔消毒，而不是要求客人配戴口罩。萬一沾染病毒的口罩擺放在餐桌上，病毒留在桌面未即時消毒清潔，不是會更糟糕？

彰化縣衛生局對此表示，目前中央到地方都沒要求進入餐飲店要強制戴口罩，反倒是店家應落實GHP食品良好衛生規範準則，環境確實清潔。廚師和工作人員應配戴一般口罩，防止飛沫傳染，更重要的是要正確勤洗手，有發燒就要休息。

衛生局說，店家為求自保雖如此要求，但全台目前社區感染狀況還沒那麼明顯。為避免讓人心惶惶，已派員輔導自助餐飲店家，先將防疫字樣刪除，並做到員工健康管理、勤洗手、以漂白水消毒公共設施和環境、廚房用具和餐具清滌乾淨並殺菌，工作人員一律配戴一般口罩。

有75%酒精，必備必買必囤！！

【更多新聞】

跆拳亞運金牌魏辰洋崩解變毒梟！身藏54顆安非他命梅碇遭判刑

幫處理車禍…他猛追強上「乖乖配合才能回家」！洋裝妹崩潰想逃　慘遭2度蹂躪

人夫「假單身把妹」壞數次！元配點醒　他竟傳「配偶欄空白」照片想騙回小三

ET快訊
劉真移除葉克膜做人工心臟　醫曝「非常重症」原因
桃園工安意外！土牆坍塌「2工人遭活埋」　命危搶救中
即／高雄跟進了！3/2起公務員禁前往「二級旅遊警示國家」
血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」　事件始末一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

教壞囝仔大小！父母放任小孩攀爬「龍騰斷橋」古蹟拍照　苗栗縣府回應了

快訊／桃園工安意外！挖地下水道遇土牆坍塌「2工人遭活埋」　命危搶救中

彰化自助餐店「戴口罩才能入店」　把顧客請出去挨轟...店家撤下公告了

防疫大作戰山老鼠趁機作亂　盜伐一級林木台灣肖楠木4塊

私酒工廠藏台東山谷「一條龍」生產　海巡翻山越嶺緝累犯

屏東市里長欠稅4萬一再拖延　啟動「天眼系統」查扣名車...當場繳清

深夜載家人返家停紅燈　數十名男子持刀械攔車！他嚇壞踩油門衝派出所

持石塊砸破牙醫診所玻璃被揪出　他喊冤：休診害我痛7天！

名家畫作有贈「美雲小姐」落款賣不出　買家退貨遭拒怒提告

越南女臉書開嗆約輸贏　護花男「1不敵5」胸腹遭捅喪命！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

教壞囝仔大小！父母放任小孩攀爬「龍騰斷橋」古蹟拍照　苗栗縣府回應了

快訊／桃園工安意外！挖地下水道遇土牆坍塌「2工人遭活埋」　命危搶救中

彰化自助餐店「戴口罩才能入店」　把顧客請出去挨轟...店家撤下公告了

防疫大作戰山老鼠趁機作亂　盜伐一級林木台灣肖楠木4塊

私酒工廠藏台東山谷「一條龍」生產　海巡翻山越嶺緝累犯

屏東市里長欠稅4萬一再拖延　啟動「天眼系統」查扣名車...當場繳清

深夜載家人返家停紅燈　數十名男子持刀械攔車！他嚇壞踩油門衝派出所

持石塊砸破牙醫診所玻璃被揪出　他喊冤：休診害我痛7天！

名家畫作有贈「美雲小姐」落款賣不出　買家退貨遭拒怒提告

越南女臉書開嗆約輸贏　護花男「1不敵5」胸腹遭捅喪命！

疫情打亂旅遊、出差計畫　富邦產推「快捷理賠」零時差服務

「大甲媽遶境」民眾憂成防疫破口　台大：改變方式才能繼續辦

寒流農損破千萬！苗栗縣損失最慘重　高接梨穗146公頃沒了

存起來！6張圖告訴你「開學防疫懶人包」　戴口罩時機、2例確診全校停課

疫情衝擊！廟口賣椰子水業績少5成　弱勢女學生愁付不出學費

包膜設計公司忽略安全漏洞回報　駭客怒向所有消費者寄信提醒

新冠肺炎衝擊拍賣市場　蘇富比宣布香港春拍延至7月

大馬首相辭職震撼彈！政壇逼宮傳聞滿天飛　希盟看似瓦解…安華是關鍵

明日開學！美女急診醫師田知學親授「防疫4妙招」...要小孩戴口罩太困難

中職／范國宸春訓已2轟　新打教訓練有成效

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

疑吹風機勒斃前妻　五金行小開收押

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

血指紋塵封19年　新科技助破血腥懸案

童未戴口罩　竟挨恐怖幼保員暴打

跆拳金牌魏辰洋　身藏54顆毒梅碇

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

趁小鮮肉室友睡覺「一口含住」　無人證不起訴

景美殺人案懸宕19年　夜半迴盪哭聲

鐵支路泰妹賣淫　警憂無罩「疫」

青峰師徒翻臉原因曝　沒拿到上億人民幣版稅

網瘋傳里港大樹「神奇自燃」　消防揭真相

即／超跑小牛漁人碼頭自撞　租來的恐賠脫褲

要求外送員匯回款項　foodpanda：單純系統出錯

青峰遭起訴！恩師林暐哲控侵害著作權

更多熱門

相關新聞

新竹市各公有零售市場全面消毒防疫

新竹市各公有零售市場全面消毒防疫

因應各級學校開學，新竹市持續全方面進行武漢肺炎防疫工作，市政府除在各市場張貼防疫海報、要求攤商及市場管理人員配戴口罩及宣導防疫觀念之外，將再次針對新竹市11處公有零售市場及果菜市場全面進行市場消毒工作，預計3月2日前完成。

台東縣禁公教前往2、3級旅遊警示國

台東縣禁公教前往2、3級旅遊警示國

過度防疫及受不公平對待 陸文旅部籲：近期切勿前往美國旅遊

過度防疫及受不公平對待 陸文旅部籲：近期切勿前往美國旅遊

分流上班？北市府盤點備援地點

分流上班？北市府盤點備援地點

南韓肺炎病例大增　K聯賽確定延賽

南韓肺炎病例大增　K聯賽確定延賽

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19武漢肺炎自助餐口罩彰化

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面