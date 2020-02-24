公主遊輪徵「全球頂尖清潔公司」　幫鑽石公主號全船消毒...2/26報名截止

▲公主遊輪徵求全球頂尖清潔公司為鑽石公主號消毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君／綜合報導

公主遊輪宣布，將徵求全球頂尖、專業認證的清潔公司，替鑽石公主號進行全船全面清潔及消毒工作。此清潔工作需待所有賓客和船員隔離完、下船後，於日本橫濱港進行。公主遊輪積極徵求在此行業中具有先進技術的公司，提供鑽石公主號上清潔、消毒及翻新工程的專業評估及建議，廠商報名截止日期為2月26日。

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▲清潔人員需將鑽石公主號全面清潔消毒 。（圖／達志影像／美聯社）

公主遊輪全球總裁珍・斯瓦茲（Jan Swartz）表示：「所有賓客和船員的安全與福祉是我們最重要的考量。因此我們正尋找合適的清潔公司合作，替鑽石公主號進行全船徹底消毒。為完成此項任務，清潔公司必須要具有重大清潔與消毒相關工作經驗，且能使用由Virox® 公司所提供的知名清潔消毒產品，同時該公司更需配有專業個人防護設備。」

▲鑽石公主號等所有人下船後將進行全船消毒。（圖／達志影像／美聯社）

鑽石公主號總重為11萬5875噸，公主遊輪也公布鑽石公主號所需進行清潔、消毒場所範圍如下：

艙房：全面替換艙房內所有毛巾（包括擦手巾、面巾、浴巾)、床單、床墊套、床墊、枕頭、羽絨被、浴簾、地毯、窗簾和室內陳列品、所有走廊和欄杆、把手、房務儲物間和一般服務區、廚房、儲藏室、餐具。

其他區域：餐飲區域、娛樂區域、公共設施區域（包括商店、SPA及沙龍、健身中心等等）。

船員工作區域：電機房、工作人員艙房、甲板和其欄杆、把手、醫療中心。



空調系統和通風設備：公主遊輪技術部門將與專業清潔公司個別地處理空調系統的清潔與消毒（包括風扇室、管道、管線）。

其他：所有航海、飯店及營運等設備，以及其他任何經評估後需要進行的地方。

▲目前停靠在橫濱港的鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

公主遊輪正尋找能符合以上標準且具跨國工作經驗的清潔公司前來應徵。此公司也需遵守日本厚生勞動省 (JMH)、美國疾病管制中心 (CDC) 、世界衛生組織 (WHO) 所制定的相關細節及衛生規定，和公主遊輪所設立的營運規範。符合資格的公司請聯繫 hagroupsupplychain@hagroup.com，以利後續提案投標的進行，廠商報名截止日期為2020年2月26日。