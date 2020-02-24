產業重傷　陸2月上旬乘用車銷量年減92%

▲疫情影響大陸汽車市場。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

受新型冠狀病毒肺炎影響，大陸產業界災情陸續顯現，據中國乘用車市場信息聯席會報告顯示，2020年2月1日到16日，中國乘用車廠家零售累計銷量為4909輛，與去年同期的59,930輛相比，同比大跌了92％，跌幅創歷史最高紀錄；其他產業方面，大陸1月國內手機出貨量也年減38.9%，同樣大傷。

報告指出，2月第一週（1-9日）大陸全國乘用車日均零售銷量僅811輛，相比去年同期的輛22,965，大幅下跌96％；到了第二週（2月10-16日）日均零售銷量僅4,098輛，也與去年同期的36,965輛相比，大跌89％。

▲肺炎影響大陸內需市場運轉。（圖／路透）

乘聯會表示，這主要是受春節和新冠病毒疫情影響所致。報告稱，2月份如此大幅度的下滑與疫情期間人們被限制外出直接相關，另外在 1月份的數據表現上，新車銷量年減幅度也達18%之多。

除了市場需求下滑，復工情況也是產業重傷的原因之一。據中國汽車流通工業協會截至20日的調查結果顯示，大陸各地有形市場復工率僅為15%，大部分汽車市場尚未全面復工。其中各品牌銷售據點復工率40%，二級經銷商和二手車經銷商復工率均為4%。

在疫情爆發前，大陸乘聯會曾預計2020年的全年的銷售額將下降2%，而去年的降幅為8.2%。但如今，中國汽車工業協會改預期為今年上半年汽車銷量將下降至少10%，全年預計下滑5%，不過，這些數字是基於疫情有望在4月份得到控制的前提之上。