實務防疫、科技登錄雙管齊下　台東大學開學前全面備戰新冠肺炎

▲台東大學圖書資訊館技術服務組亦自行研發「校園活動管理系統」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

國立台東大學即將於2月25日開學，校方因應新冠肺炎防疫，除組成「防疫小組」，由魏俊華副校長擔任召集人，負責督導校園防疫工作之外，圖書資訊館技術服務組更自行研發「校園活動管理系統」、「體溫登錄系統」、「駐校廠商體溫登錄系統」等程式，搭配「旅遊史問卷管理」，提供師生以手機登錄，以利校方掌握師生健康狀況、旅遊史、校園行蹤等資料，便於校園健康管理。

因應新冠肺炎防疫工作，中央流行疫情指揮中心決議，自2月11日起暫緩港澳人士及學生來台；先前已入台之港澳生，則需居家檢疫14天。台東大學11日前從港澳返台學生共13位；其中6位入住學校所規畫之檢疫宿舍；2位學生於親友家居家檢疫；另有5位實施校外賃居居家檢疫。

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台東大學表示，為維護師生健康及避免群聚感染，校方安排完善的獨棟宿舍空間，提供返校的港澳生進行居家檢疫，不論是否原為住宿生，皆可提出申請。學校所提供的居家檢疫宿舍，採套房1人1室，含獨立空調與衛浴，由學校免費提供三餐、乾糧及檢疫物資，並設有專人負責生活上各項協助。

台東大學在開學前已組成「防疫小組」，圖書資訊館技術服務組亦自行研發「校園活動管理系統」、「體溫登錄系統」、「駐校廠商體溫登錄系統」等程式，配合「旅遊史問卷管理」，提供師生以手機登錄，以利校方掌握師生健康狀況、旅遊史、校園行蹤等等。其中「旅遊史問卷」之內容，包含學生及其家人出國的停留地點，有無症狀等資料。本系統能由簡訊通知未填答問卷之師生儘速上網填寫資料；統計之結果，並由系統馬上通知各系所單位，以利校方掌握、分析、管理。

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