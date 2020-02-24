宜蘭轎車闖紅燈撞機車...騎士不治代誌大條！駕駛找友頂罪穿幫了

▲20日清晨，宜市發生自小客闖紅燈撞機車害騎士身亡的不幸事件。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭20日凌晨發生1死車禍，自小客車直行闖紅燈撞機車，肇事吳姓駕駛一度找另一同姓友人頂替，因機車騎士傷重不治，頂替者發現事態嚴重，事後不願替吳姓駕駛背黑鍋，向警方坦承冒名頂替。宜蘭分局除依過失致死偵辦吳姓駕駛外，對相關使公務員登載不實之犯嫌，均依法移送偵辦。

宜蘭市於20日凌晨，在中山路5段與環市東路3段路口發生1死車禍，自小客車在中山路5段南往北直行闖紅燈，與往環市東路行駛之機車相撞，機車騎士撞擊後頭部受重創，雖緊急送陽大附醫急救但仍宣告無效。

由於當日處理員警到場時，現場計有3人，吳嫌坦他是肇事自小客駕駛，並表示在場另2人（吳、林）為事後騎機車到場，但坦承肇可的吳嫌事後發現事態嚴重，不願替肇事的吳姓友人背負刑民事責任，才向警方坦承駕駛是現場的另一名吳嫌，宜蘭分局除依過失致死偵辦外，對相關使公務員登載不實之犯嫌，均依法移送偵辦。

宜蘭警方呼籲開車上路應遵守交通安全規則並謹慎駕駛，發生車禍應勇於承擔，以免害人害己。

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