覬覦女友國中雙胞胎女兒　現役軍人半夜硬摸下體7次：我幫妹妹蓋棉被

▲陸軍歐姓現役軍人，猥褻女友未成年雙胞胎女兒7次，被判刑10年。（示意圖／123RF）

記者游芳男／宜蘭報導

陸軍花東防衛指揮部歐姓現役軍人，在住家及旅館，對女友未成年雙胞胎一對女兒伸出狼爪7次，法院審理時，歐男雖辯稱是為姐妹花按摩，一時不小心碰觸下體，但姐妹花與女友指證歷歷，歐男的說法不被法官採信，宜蘭地方法院依強制猥褻罪，判歐男10年徒刑，全案可上訴。

判決書指出，陸軍花東防衛指揮部歐男現役軍人，與女友及女友雙胞胎女兒，2012年在花蓮市居住，2018年，讀國中雙胞胎姐妹花，為加入排球隊轉學某國中，平時住校，放假才返回花蓮住處。

後來歐男，開始覬覦姐妹花，先在花蓮市住處多次趁姐妹花熟睡時伸出狼爪，手伸進姐妹花褲子內撫摸下體，姐妹花均以腳踢反抗，但隱忍不發。歐男也在休假時間，與女友找姐妹，分別在旅館與香客大樓，再伸狼爪。

姐妹花不堪又受辱，向母親控訴，校方老師、教練也發現姊妹花精神狀態有異，一問之下，歐男惡行才曝光並挨告。

法院審理時，歐男辯稱，姐妹花練球腰會酸痛，他有時半夜會到房間內看姐妹花有無蓋棉被，怕姐妹花睡姿不良腰會更痛，另他有幫忙姐妹花按摩減緩酸痛，可能是按摩過程不小心碰到下體才會被誤會。

另，歐男曾傳Line給姊妹花說：「寶貝」、「呵護你」與「說過要等我」等語，被法官認為這些語言顯微男女之情，逾越一般長輩對孩子的關心，加上雙胞胎與女友指證歷歷，歐男辯稱按摩一節，不被法官採信。

法官痛批，現役軍人歐男，為滿足自身性慾，不顧未成年雙胞胎姐妹花身心與人格發展及心靈感受，造成姐妹花心靈難以抹滅的陰影，惡性甚鉅，依強制猥褻罪判10年徒刑。

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