洪通再世！頭城老宅1到3樓「滿牆壁畫」　過世屋主提筆原因曝

▲頭城一老宅滿牆大幅壁畫，彩繪如童話城堡，創作如洪通再世，讓人驚艷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城一棟3樓透天老宅彩繪如童話城，網將1至3樓滿牆都是大幅壁畫照片po，鄉民說繪畫功力如國寶素人畫家洪通！而這是在世的李姓屋主花了10幾年心血成就的。有趣的是李家人說是老屋主人生無聊所致。

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宜蘭頭城這一棟老宅彩繪如童話城堡的83歲李姓屋主，不幸在2019年3、4月間過世，屋沒人住，一名藝術工作者日前連繫洽租，入屋一看，驚見1至3樓滿牆大幅壁畫，李姓屋主創作精彩具特色。

名藝術工作者說：「我過去看了一下，大吃一驚，好像只有國小畢業的屋主，生前把房子從一樓到三樓，畫好畫滿。屋主的媳婦負責管理房子，顯然她對這些畫也不以為意，她説有次她問屋主為何要作畫？老先生回：人生無聊」。

「房子採光不佳，空間狹小，我可以想像，一個老先生趴在牆上，一筆一筆，畫出他自己的世界，我覺得這些畫值得更好的保存，於是四處打聽能規劃及經營的單位，終於連絡上之前合作過的宜蘭縣政府工策會，他們有興趣可以來看看，然而當我跟屋主子女說明狀況後，其中一個兒子可能聽到跟縣政府有關，突然說其父過世未滿三年，房屋暫時不宜異動，雖然我寫了一篇長訊息給他們，但也沒有回覆」。

「這讓我想到，很多台灣的古厝，後代子孫希望由政府來保存的比例好像不高，藝術文化的價值養成，在早期的國民教育裏，顯然是不存在的，或是人民對政府的文化資產保存政策沒有信心？總之先讓大家看看，或許會被厚厚的水泥漆塗掉的，頭城老先生的無聊人生斗室小宇宙。」

鄰居們說，看李姓屋主作畫有的是風景，非常有特色；而除了滿牆的壁畫，屋外清理出物品中，還有一些泥塑。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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