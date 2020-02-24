禁醫事人員出國陳柏惟嘆不值　籲限縮範圍「義務和權利必須對等」

▲陳柏惟認為，政府管制醫院醫事人員出國，實屬無奈。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

對於禁止醫事人員出國的政策爭議，基進黨立委陳柏惟23日晚間在臉書PO文替第一線的醫事人員加油，他認為，義務和權利必須對等，後續會向行政部門提出建議，如果真的要管制醫院醫師、護理師出國，應該盡量縮減至必要範圍，「為國犧牲，權責相符，才是合理的政策！」

陳柏惟提到，中央流行疫情指揮中心23日宣布醫事人員除「申請核准」外不得出國，引發許多討論，雖然一切都要等到25日衛福部開會決議後才能確定，但在新冠肺炎（COVID-19）防疫期間，工作最重、責任最大、風險最高的就是醫事人員，然而他們卻被優先限縮出國旅行的自由，「我個人相當不捨，覺得替醫護人員不值。」

▲民眾排隊搶買消毒水及裝次氯酸水。（圖／記者唐詠絮攝）

陳柏惟指出，相信全台的醫護人員面對防疫都願意配合國家的公衛政策，但是近日聽聞有「可疑人士出資」，企圖以滲透、分化的方式動搖台灣防疫能量，縱使消息仍有待查證，但萬一成真，可能會導致我國醫療人員滯留在國外，甚至受到感染影響健康，到時將對國內防疫造成嚴重打擊。

「在考量防疫優先和這些滲透手法下，政府管制醫院醫師出國，實屬無奈。但我一向認為，『義務』和『權利』必須對等！」陳柏惟表示，後續會向行政部門提出建議，假如真的要進行管制，應該盡量縮減至必要範圍，對於在防疫期間受到管制的醫事人員、檢疫人員，在疫情結束之後應該斟酌減免「防疫期間從事醫療業務所得」的稅，對於同樣受到疫情影響的旅行社、航空公司也要提供協助，「這不但是肯定與感謝其奉獻，更可在疫情後起到振興經濟之作用。為國犧牲，權責相符，才是合理的政策！」