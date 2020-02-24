防疫隔離補償每人每日給800元　600億紓困預算最快週四定案

記者黃翊婷／綜合報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫，行政院預計撥出600億元預算，且有望在今日（24日）於立法院達成朝野協商共識，初步構想每人每日的防疫隔離補償金額約800元，但一切仍有待行政院長蘇貞昌拍板定案。

▲國軍化學兵執行台商團隔離住所消毒任務。（圖／國防部提供，下同）

行政院發言人Kolas Yotaka 19日曾提到，這項法案的名稱預計是「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共18條，條例施行期間自109年1月15日起至110年6月30日止，立法目的是針對武漢肺炎疫情對我國的經濟、社會衝擊提出因應之道。

Kolas Yotaka接著表示，特別條例所訂定特別預算規模達到600億元，以移用前年度約360餘億歲計賸餘支應，其餘可舉借債務支應，草案內容包括對防疫的規定、從事防疫的醫事人員的補貼、受檢疫隔離者的補助與請假事宜、徵用物資的規定與補償、企業紓困與振興的依據等等，內容涵蓋面廣。由於蘇貞昌相當重視這次的紓困特別條例，會以最快速度送請立法院審議，希望能快速通過。

▲台灣第一線防疫人員工作相當辛苦。

根據《中國時報》報導，特別預算案24日就能在立法院達成朝野協商共識，詳細項目預計會在25日通過，經過最後盤點，最快本週四（27日）行政院會通過後就能對外公布；此外，衛福部也提出構想，針對防疫隔離補償每人每日約800元，對象主要是受到政府認定應居家或集中隔離、檢疫者，同時放寬至照顧者，如果以寬列7萬人次、隔離14天來計算，所需經費其實不到10億元。

據了解，這次的特別預算案獲得朝野多數人的支持，防疫隔離的補償對象有望溯及既往，同時金額也會比SARS時期的每日500元還要高，但詳細的額度、人數以及相關項目規定，還有待蘇貞昌最後拍板才能定案。