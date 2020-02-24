9天8夜大甲媽遶境3月登場　台大名醫：祈禱媽祖趕快顯靈托夢！停辦吧

▲大甲媽今年訂於3月19日起駕。（圖／鎮瀾宮提供）

記者陳俊宏／綜合報導

年度盛事大甲媽9天8夜遶境將於3月19日起駕展開，但新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，不少人擔憂這場動輒上百萬人的國際級活動恐會增加傳染風險。而台大名醫施景中24日表示，「祈禱媽祖趕快顯靈托夢，給這次九天八夜的遶境進香負責人、主管單位等。為了擴大的疫情，請他們停辦這次的活動吧。」他認為，請不要以凡人意念，揣度慈悲為懷的媽祖，「那對媽祖是真正的不敬了。」

對於將登場的大甲媽遶境，不少網友湧入鎮瀾宮的臉書留言表示，雖遶境在戶外，但信徒不論是吃飯或是入廟拜拜，都是近距離，人口密度非常高，令人很擔憂，應該慎思取消遶境。

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中央流行疫情指揮中心執行官周志浩23日表示，因現在台灣有社區感染的機率還是低，所以目前沒有禁止大型集會，但有對外公告辦理大型集會的指引，提醒需要注意哪些地方，希望主辦方給予參與者適當的注意與協助；例如，在會場裡頭要注意是否有人有呼吸道的症狀，若有出現症狀就不要再參加。

▼大甲媽往年遶境盛況。（圖／資料照／記者吳杰澄攝）

不過，指揮中心指揮官陳時中則語帶保留，強調指引根據傳播狀況都會變，指揮中心會根據狀況隨時來做調整。

而施景中24日凌晨在臉書說，「祈禱媽祖趕快顯靈托夢，給這次九天八夜的遶境進香負責人、主管單位等。為了擴大的疫情，請他們停辦這次的活動吧。」

施景中指出，媽祖本身道行功深，又有左右護法千里眼及順風耳，又豈一定要信徒們到祂鑾前，才會知道他的虔誠？如果心存善念、幫助他人，媽祖也會感知，垂加護佑，「又豈在爭先恐後搶到祂輿駕之下，才能得到祂的庇護。請不要以凡人意念，揣度慈悲為懷的媽祖，那對媽祖是真正的不敬了。」

鎮瀾宮董事長顏清標日前受訪時則表示，目前除疫是最重要的事，但是「大家免驚，媽祖會保護我們」，歡迎大家一起參與遶境，一起跟著媽祖走出人情味。

▼大甲媽今年訂於3月19日起駕。（圖／鎮瀾宮提供）