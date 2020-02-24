禁醫事人員出國「我們不是戰略物資」　醫勸：方向正確但打擊士氣

▲部分醫事人員認為他們比較有sense，出國不會去疫區，政策應該要先限制其他人。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情中心指揮官陳時中23日宣布，醫事人員除「申請核准」外不得出國，掀起部分第一線醫事人員反彈。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學24日凌晨在臉書PO文表示，這項政策宣布之後，醫事人員的抱怨是上個月開始防疫以來第一次出現，理性上大家可以了解背後的原因，但感性上會覺得被當成「戰略物資」，所以才會讓他們無法接受。

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謝宗學在臉書粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」分享相關新聞報導，接著在PO文中分享自己的意見，內容提到，第一線醫事人員自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，都是任勞任怨配合各項政策，也有部分人員寧願賠錢取消早就安排好的日本旅遊行程，就是擔心會從國外帶病毒回來，反而影響醫院運作，這些全都是自發性的行動，沒有受到任何外力強迫。

▲陳時中宣布禁止醫事人員出國政策，掀起醫界議論。

那麼，為何23日宣布的政策會掀起反彈，謝宗學認為，理性上大家知道禁止所有醫事人員出國背後的原因，感性上卻有種被當成「戰略物資」的心情，其中最大的不滿是對於政府沒有加強限制「容易發生防疫破口的人員移動」，例如前往中港澳或其他疫區的人、限制國內大型活動等等，反而是先禁止醫事人員出國，搞得好像要抓縱火犯卻要消防員每天加班滅火。

謝宗學表示，自己是負責兒童急診第一線，疫情爆發就有「緩和前不出國」的覺悟，也深知台灣有爆發大規模社區疫情的風險，所以可以理解、認同防疫中心的政策，但是醫事人員都是活生生、有感覺的人，不是戰略物資，縱使政策方向正確，但還是要考量會不會打擊到大家的士氣，畢竟真正的防疫戰仍未開始，總不能讓士氣提早潰散，否則後續怎麼還打得下去。

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