北部父子無出國史確診「小兒子成關鍵」　累計28例仍算零星社區感染

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）台灣確診病例增至28例，新增的2例個案是北部一對父子，近期皆沒有出國史，疫情指揮中心認為此案應該是家庭群聚，初步已掌握115名接觸者、採驗40人，雖然這是台灣第3起社區感染，但仍算是「零星」的社區感染。

▲全台各大醫院第一線醫護人員皆繃緊神經。（圖／記者李毓康攝）

據了解，第27例和第28例分別是80多歲的父親和50多歲的兒子，兩人是父子關係，同住在一個屋簷下，一家總共有9人，雖然他們近期都沒有出國史，但這家人的小兒子因為工作關係會往返大陸，最後一次是在去年12月2日從廣州返回台灣，農曆年間也曾與有大陸旅遊史的朋友聚餐。

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疫情指揮中心認為，這對父子應該是受到密切接觸者傳染，屬於家庭群聚，感染源目前仍在清查當中，由於染病的父親患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，2月6日出現咳嗽等症狀，9日發燒後診斷為肺炎，16日因為呼吸急促轉往加護病房，20日則是考量到可能罹患肺結核才轉往負壓隔離病房，最後在23日確診。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

目前疫情指揮中心已經掌握115名與第27例接觸過的醫護人員，並完成採驗40人，後續會再繼續追蹤、觀察。不過，消息傳開之後，民眾最擔心的仍是疫情是否會失控，畢竟在這之前，第24例的北部婦人也是無出國史卻受到感染，感染源至今仍在釐清當中。

對此，疫情指揮中心強調，第27例和第28例算是台灣第3起社區感染，但這仍是「零星」現象，而且兩人就醫後情況穩定，希望民眾不要過度恐慌。另外，衛福部疾管署也為此啟動「傳染病統計資料查詢系統」，公布第1例至第26例的位置，副署長莊人祥表示，一開始出現的病例大多為境外移入，都是直接從機場送到醫院，沒有進入社區。