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不斷更新／日本增至851人確診…義大利6死　阿曼通報首宗病例

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▲▼南韓海軍出現1人感染新冠肺炎後，海軍陸戰隊軍人設置路障。（圖／路透）

▲南韓海軍出現1人感染新冠肺炎後，海軍陸戰隊軍人設置路障。（圖／路透）

記者丁維瑀、詹雅婷、陳宛貞、張方瑀、林彥臣／綜合報導

南韓、日本近來成為中國境外亞洲地區確診新冠肺炎（COVID-19）病例數飆增的國家，截至今（24）日下午，南韓已有13名軍人確診，陸軍、海軍、空軍與海軍陸戰隊都有病例，軍營內的7700人接受隔離觀察安排。此外來到歐洲，義大利狀況嚴重，已有超過200人確診，並出現第5例死亡，大部分發生在北部大區倫巴底（Lombardy），為義大利疫情最嚴重區域。新加坡24日晚間再公布1確診病例，累積達到90例。

CNN報導，來自義大利的火車23日在奧地利邊界停下，原本車上出現疑似感染新冠肺炎的乘客，兩名女子有著發燒、咳嗽的症狀。不過奧地利當局事後說明，兩名德國女子的病毒檢驗結果都為陰性，今日也會繼續注意情勢，討論是否對義大利進行邊界管控。

【0100】

阿曼通報首宗確診病例，患者為2名曾赴伊朗的女性，患者病情穩定。

【0030】

義大利出現第6名死亡病例，患者為80歲男性。義大利累計超過220例確診病例。

【2343】

日本石川縣24日晚間新增2起確診病例，縣內確診人數增加至4人。根據厚生勞動省統計，截至24日晚間，日本境內共確診851人，其中境內與中國旅客感染者146人、郵輪乘客與船員691人、包機歸國感染者14人。

【2024】

新加坡24日晚間再公布確診1例，為75歲的新加坡籍女性，感染源與新加坡基督生命堂有關，全國累積確診達到90例。

【2000】

東京晚間公布新增3名確診病例，當地累計32人確診，日本全國通報感染人數增加至850人（包含郵輪乘客與船員）。此外，義大利也通報新增1名死亡病例，當地確診人數達到219人。

【1746】

《韓聯社》報導，美國駐南韓大邱美軍中出現一名確診病患，患者為軍人的家屬。

【1718】

日本神奈川縣公布，確認一名50多歲的男職員感染，他14日發燒，曾陸續在當地的醫療機構看診，直到24日確認為陽性，目前病況為重症的程度。

【1716】

南韓國內最新確診總數為833例，《韓聯社》最新消息指出，已出現第8例死亡。

【1702】

伊朗半官方新聞機構ILNA報導，光是在庫姆（Qom）地區的確診新冠肺炎的死亡數就達到50人。不過官方數字的死亡人數還停在12人。

【1658】

義大利再增加38確診，國內累計感染人數達193，已有4人死亡。

【1643】

日本北海道札幌市再增2確診，分別是20多歲的女性與50多歲的男性，當地感染人數達30人。

【1625】

根據BNO NEWS消息指出，伊朗再新增4確診病例，目前該國累積確診達47例。

【1605】

南韓下午再新增70起確診，目前國內累計人數達到833人。另外，新增2名軍人感染，總共13名軍人確診，軍營中7500人接受隔離。

【1601】

日本北海道札幌市今日新增2確診，為70多歲的女性與50多歲的男性，當地感染人數總計28人。

【1557】

成為歐洲重災區的義大利出現第4死案例，死者為84歲男性。

 【1542】

法國衛生部說明，沒有必要關閉法國與義大利間的邊界。

【1538】

法新社引述消息來源指出，伊朗的新冠肺炎死亡病例數達到12。

【1535】

阿富汗新增首起確診。

【1513】

TBS指出，昨日北海道愛別町確診的一名70多歲男性，經過確認身分，是當地的校車司機。

【1510】

日本官方宣布，一名厚生勞動省的40多歲男性職員與另一名50多歲的男性檢疫官確診，兩人都曾在鑽石公主號工作。當局正調查這兩人是否有密切接觸者。

【1442】

《韓聯社》報導，司法機關法院行政處建議全國法院休庭，另外受到疫情影響，南韓國會於當地時間下午6時起，國會將全面封閉24小時；另外，最大的在野黨「未來統合黨」沈在哲等政界人士，因為曾接觸確診患者，也接受隔離觀察。

【1423】

科威特首次新增確診，且一次就是增加3例，患者是從伊朗東北部第二大城馬什哈德（Mashhad）回國的人。

此前，就在伊朗爆發疫情後，科威特派出專機撤僑。科威特民航總局局長Abdulaziz Al-Fawzan先前曾透過聲明表示，一架專機載著130名旅客自伊朗飛抵科威特國際機場，總計將派出5架班機撤僑；科威特航空公司表示，自伊朗第二大城馬什哈德（Mashhad）撤離700名公民的特別航班已經啟動。

【1418】

中東國家巴林（Bahrain）通報國內第一起確診案例，患者是從伊朗回國的公民。巴林衛生部長呼籲，所有出現發燒、咳嗽或呼吸困難等症狀的國民，應自主隔離並撥打相關電話。

【1225】

澳洲把對日本、南韓的旅遊建議提升到第二級，這代表遊客應該抱持「高度謹慎」。同時，新加坡也建議國人，非必要的話，不要前往南韓的大邱與清道郡。

【1217】

根據CNN，加拿大安大略省可能出現新的病例，不過現階段還是「疑似陽性」病例。安大略省衛生部指出，該名女子21日從中國回到加拿大，咳嗽症狀好轉，已經出院的她在家中自主隔離，官員還在等待最終的檢驗結果。官方說明，這名患者抵達加拿大後，與他人接觸的機會有限。

【1210】

紐西蘭將延長邊界限制的時間，這代表旅遊禁令會持續到3月3日，但內容不適用於香港、澳門與台灣。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）24日表示，針對中國大陸的旅行禁令會再維持8天，禁止過去14天曾拜訪或過境中國大陸的外籍人士，紐西蘭公民則還是可以入境，只是需要隔離14天，藉此避免疫情擴散。截至23日，紐西蘭還沒有任何新冠肺炎的確診病例。

【1135】

TBS報導，日本神奈川縣相模原市宣布，前天新增的一名50多歲男性確診患者，為JR東日本的職員，直到16日出現發燒症狀以前一直都在JR相模原站工作。據了解，這名男子除了在相模原站工作，也在上溝車站、原當麻車站任職，他通常待在不會與乘客接觸的站務室內。

【1034】

根據《韓聯社》，雖然南韓確診數已來到763人，不過當局暫無擴大禁止入境的方針。針對大邱地區，南韓將對2.8萬有流感症狀的人進行檢查。

【0921】

南韓出現第7例死亡，今日新增161例確診，國內感染總數達到763人；第7起死亡為62歲男性，感染途徑與清道郡大南醫院有關。

【0908】

英國首席醫療官確認，4名從鑽石公主號郵輪回國的乘客對於病毒的檢驗結果呈陽性，這使得英國的確診總數來到13。

【0904】

土耳其與阿富汗政府23日表示，將關閉連接伊朗的邊境，土耳其還暫停來自伊朗的航班。伊朗至今有43人感染，8人死亡。

各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診833例、8死

日本：確診850例（郵輪691例，日本本土159例）、4死

歐洲：9國

義大利：確診219例、5死

西班牙：確診2例

英國：確診13例（其中4例為鑽石公主號撤回）

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診12例、1死

俄羅斯：確診2例

東南亞：6國

新加坡：確診90例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診35例

菲律賓：確診3例、1死

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診35例（其中18例為鑽石公主號撤回、3撤僑者、14例美國本土個案）

加拿大：確診9例

大洋洲：1國

澳洲：確診22例（其中7例為鑽石公主號撤回）

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：8國

伊朗：確診47例、12死

阿富汗：確診1例

巴林：1例

科威特：3例

阿拉伯聯合大公國：確診13例

以色列：2例（都為鑽石公主號撤回者）

黎巴嫩：1例

伊拉克：1例

非洲：1國

埃及：確診1例

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