　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

追思228事件　翁章梁呼籲用愛、和平與勇氣解決政治紛爭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲228事件73週年追思紀念禮拜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣長翁章梁參加228事件73週年追思紀念禮拜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

228事件屆滿73週年，嘉義縣政府與台灣基督教長老教會嘉義中會23日下午在祥和教會合辦228事件追思紀念禮拜，由嘉義中會議長林信豪牧師主禮，會中大家祈禱、追思靜默與祝禱，記取歷史教訓，撫慰受難者心靈。縣長翁章梁指出，228事件凝聚了台灣人的意志，促成了台灣人成功爭取民主化、自由化與人權價值。

1947年的228以及接連發生的白色恐怖事件，對台灣影響深遠，10年間許多對國家未來能做出重大貢獻的社會菁英，慘遭無情殺害，或者長期遭受政治迫害，1989年第一座座228紀念碑豎立在嘉義市，更肯定嘉義在228事件中的歷史地位。

▲228事件73週年追思紀念禮拜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲228事件73週年追思紀念禮拜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣府2003年首次與嘉義中會合作舉行228事件追思會，選在當年死傷慘重的北回歸線太陽館舉行，今年移師位於朴子和太保市交界的祥和教會舉行，也有歷史淵源，因為備受朴子鄉親愛戴的朴子街長黃媽典，就是228事件受難者。

▲228事件73週年追思紀念禮拜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁呼籲 用愛、和平與勇氣解決政治紛爭。（圖／記者翁伊森翻攝）

228追思禮拜帶動感性與溫馨氣氛，由翁章梁、教會、民代與民眾一同追思紀念，「為台灣祈禱、為雲嘉嘉祈福」，祈佑悲情事件不再重演，從此迎向光明未來。

翁章梁說，他在1986年還在就讀大學一年級時，還不曾聽過228事件，一位住在高雄同時也是教友的同學跟他講這件事，拿了一些資料給他，引發了他的好奇，開始探索228事件的歷史，也開啟了他生命中的靈動。

他指出，國民黨在1945年接收台灣，有人形容是「劫收」，當時國民黨在大陸進行國共內戰，大量物資從台灣運往大陸，導致台灣通貨膨脹，米價一日三市，一件單純的查緝私煙竟引爆台灣人從台灣頭到台灣尾的集體對抗，衍生社會矛盾與族群衝突，228事件中，社會菁英慘遭羅織罪名槍決，死傷無數，對台灣接下來的民主政治發展，影響深遠。

翁章梁強調，台灣的民主化、自由化與228事件脫離不了關係，台灣人應該要知道228當時的歷史背景，也要教導下一代認識這一段悲情歷史，嘉義中會在228前夕舉辦追思紀念禮拜，緬懷民主先賢，撫慰歷史傷痕，就是要大家都能記取教訓，用愛、和平與勇氣，解決政治紛爭。

►對抗病毒靠這瓶

ET快訊
放屁會傳染新冠肺炎？　陸疾控中心：須滿足2條件
台北22歲男「陳屍車內」！停路邊12小時　路人經過嚇傻
指揮中心公布26例「全台分布圖」！第24例北部女位置曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

海巡署第四岸巡隊公益不落人後　55人捐出熱血1萬7000cc

「史上最難」2020台灣燈會圓滿閉幕　盧秀燕：台中永遠閃亮

「魔王級路線」太平公路36彎自行車賽　近千車友挑戰80公里路程

阿里山鄉全鄉運動會熱鬧登場　展現鄒族力與美的競技

追思228事件　翁章梁呼籲用愛、和平與勇氣解決政治紛爭

未保持行車距離　七旬老翁對撞電動車卡鐵架

不畏新冠肺炎疫情　Zepro Run全國半程馬拉松路跑近萬人開跑

洗手皂與DIY課程超熱門　打造專屬「自己的隨身洗手皂」

「長大人」有證明！　花蓮學生集體初領身分證又開辦了

花蓮學子天生探究高手　馬來西亞國際發明展獲1銀2銅及特別獎

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

海巡署第四岸巡隊公益不落人後　55人捐出熱血1萬7000cc

「史上最難」2020台灣燈會圓滿閉幕　盧秀燕：台中永遠閃亮

「魔王級路線」太平公路36彎自行車賽　近千車友挑戰80公里路程

阿里山鄉全鄉運動會熱鬧登場　展現鄒族力與美的競技

追思228事件　翁章梁呼籲用愛、和平與勇氣解決政治紛爭

未保持行車距離　七旬老翁對撞電動車卡鐵架

不畏新冠肺炎疫情　Zepro Run全國半程馬拉松路跑近萬人開跑

洗手皂與DIY課程超熱門　打造專屬「自己的隨身洗手皂」

「長大人」有證明！　花蓮學生集體初領身分證又開辦了

花蓮學子天生探究高手　馬來西亞國際發明展獲1銀2銅及特別獎

海巡署第四岸巡隊公益不落人後　55人捐出熱血1萬7000cc

蘇有朋、陳志朋隔10年合體開唱！　「看到他我眼淚流下來」台上緊抱

「血友病童」母急救孩子！　館長一看怒了：台灣資源就是這樣浪費

匈牙利桌賽／鄭怡靜3比4未能逆轉伊藤美誠　仍收下本季首座亞軍

解放軍要買139萬套防彈衣！　預定「2年內交貨」有特殊用途？

重新上線給民眾查！疾管署公開確診分布圖…莊人祥出面解釋原因

世衛曾警告高致死率「X疾病」現身？　病毒學專家：新冠肺炎症狀符合

今年就剪「初戀髮」！及肩＋微捲清新又減齡　5種臉型女孩都適合

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

地方熱門新聞

20年心血燒光！神父回收站湧捐款

「史上最難」2020台灣燈會圓滿閉幕

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

男強脫婆婆手上真戒　換戴假戒

大老婆臉書嗆小三條件差

陸客曾誇大牛牛肉麵便宜夠味！

太平公路36彎自行車賽近千名車友挑戰80公里路程

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

嘉義中山路科技執法4/1上路

宮廟藏軍火　警攻堅逮人

黃世杰率先成立　新屋區服務處　

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

內埔警分局長致贈紀念茶杯　望實習生飲水思源

洗手皂與DIY課程超熱門

更多熱門

相關新聞

閃靈＆何韻詩譜出台灣歷史

閃靈＆何韻詩譜出台灣歷史

如果說《烏牛欄大護法》原始版是一首意欲激烈碰撞台灣血汗歷史的抗議作品，那原唱閃靈與何韻詩聯手譜出的《烏牛欄大護法—望天版》，就是一首低聲夜語的慰靈曲；兩者不同曲風、不同視角，卻也交織而成那段不為人知的台灣過往。

美國記者從「第三視角」看228事件（下）

美國記者從「第三視角」看228事件（下）

轉型正義是政黨鬥爭？蔡英文駁：內心創傷不會自然消失

轉型正義是政黨鬥爭？蔡英文駁：內心創傷不會自然消失

228事件72週年　民進黨：蔡英文執政才落實轉型正義

228事件72週年　民進黨：蔡英文執政才落實轉型正義

美國記者從「第三視角」看228事件（上）

美國記者從「第三視角」看228事件（上）

關鍵字：

228追思紀念228事件

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

衝韓國代購！網美返台俏皮吐舌：疑似肺炎

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

血友病童身份 陸委會澄清

疑吹風機勒斃前妻　五金行小開收押

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

快找找　他懸賞10萬元買這隻娃娃

放屁傳染新冠肺炎　疾控中心解答

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

北海道20歲女學生確診病重插管！

紅鶴「頭破血流」嚇壞網　原來只是角度錯視

《想見你》編劇收最感動回饋：很多人說，她曾經是陳韻如

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面