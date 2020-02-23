追思228事件　翁章梁呼籲用愛、和平與勇氣解決政治紛爭

▲嘉義縣長翁章梁參加228事件73週年追思紀念禮拜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

228事件屆滿73週年，嘉義縣政府與台灣基督教長老教會嘉義中會23日下午在祥和教會合辦228事件追思紀念禮拜，由嘉義中會議長林信豪牧師主禮，會中大家祈禱、追思靜默與祝禱，記取歷史教訓，撫慰受難者心靈。縣長翁章梁指出，228事件凝聚了台灣人的意志，促成了台灣人成功爭取民主化、自由化與人權價值。

1947年的228以及接連發生的白色恐怖事件，對台灣影響深遠，10年間許多對國家未來能做出重大貢獻的社會菁英，慘遭無情殺害，或者長期遭受政治迫害，1989年第一座座228紀念碑豎立在嘉義市，更肯定嘉義在228事件中的歷史地位。

▲228事件73週年追思紀念禮拜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣府2003年首次與嘉義中會合作舉行228事件追思會，選在當年死傷慘重的北回歸線太陽館舉行，今年移師位於朴子和太保市交界的祥和教會舉行，也有歷史淵源，因為備受朴子鄉親愛戴的朴子街長黃媽典，就是228事件受難者。

▲翁章梁呼籲 用愛、和平與勇氣解決政治紛爭。（圖／記者翁伊森翻攝）

228追思禮拜帶動感性與溫馨氣氛，由翁章梁、教會、民代與民眾一同追思紀念，「為台灣祈禱、為雲嘉嘉祈福」，祈佑悲情事件不再重演，從此迎向光明未來。

翁章梁說，他在1986年還在就讀大學一年級時，還不曾聽過228事件，一位住在高雄同時也是教友的同學跟他講這件事，拿了一些資料給他，引發了他的好奇，開始探索228事件的歷史，也開啟了他生命中的靈動。

他指出，國民黨在1945年接收台灣，有人形容是「劫收」，當時國民黨在大陸進行國共內戰，大量物資從台灣運往大陸，導致台灣通貨膨脹，米價一日三市，一件單純的查緝私煙竟引爆台灣人從台灣頭到台灣尾的集體對抗，衍生社會矛盾與族群衝突，228事件中，社會菁英慘遭羅織罪名槍決，死傷無數，對台灣接下來的民主政治發展，影響深遠。

翁章梁強調，台灣的民主化、自由化與228事件脫離不了關係，台灣人應該要知道228當時的歷史背景，也要教導下一代認識這一段悲情歷史，嘉義中會在228前夕舉辦追思紀念禮拜，緬懷民主先賢，撫慰歷史傷痕，就是要大家都能記取教訓，用愛、和平與勇氣，解決政治紛爭。

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