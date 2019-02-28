228事件72週年　民進黨：蔡英文執政才落實轉型正義

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者羅婉庭攝）



記者陶本和／台北報導

適逢228紀念日，民進黨發出聲明，228事件讓台灣社會陷入白色恐佈與戒嚴體制，起因於當年獨裁政權利用國家機器，壓迫台灣社會追求民主自由發展的極端暴力事件，同時呼籲，民主價值是全球先進國家的最大公約數，也是台灣社會最珍貴的生活共識，台灣民眾唯有記取錯誤歷史的教訓，才不會重蹈歷史覆徹。

民進黨指出，於72年前所發生的重大歷史悲劇─二二八事件，讓一代台灣的社會菁英就此消逝，也讓台灣社會長期陷入白色恐怖與戒嚴體制，在黨國體制的壓迫下，最後造成「每一個台灣內心中都有一個小警總」，一個自我審查的內心機制。

民進黨表示，這都起因於當年，一個獨裁政權利用國家機器，壓迫台灣社會追求民主自由發展的極端暴力事件，這是台灣這塊寶島無法弭平的傷痛，也記錄了先人追求民主自由的血淚辛酸。

民進黨強調，一定要記取錯誤歷史的教訓，更要時時刻刻提醒自己才是這塊寶島的主人。民主自由得來不易，特別是後來台灣又歷經了40年前的美麗島事件，在眾多民主先賢先烈的犧牲與奉獻下，才開啟了迎接台灣民主自由風氣的一大步。



民進黨表示，自1990年代之後，新興民主國家莫不積極面對民主建立之後的轉型正義，其目的就是為了要透過歷史真相的釐清，與正義的彰顯，來鞏固我們得之不易的民主與自由。近二十年來，台灣各界對於平反威權脅迫事件受難者的作為不在少數，但是依舊感受到獨裁勢力對於台灣民主價值打壓的無形陰影始終揮之不去，就是因為轉型正義一直沒有辦法落實。

民進黨指出，直到總統蔡英文上任後，落實實質的轉型正義，以彰顯民主價值、平復司法不公、還原歷史真相，並促進社會和諧的宗旨下，對於受難者名譽的回復及事件真相的全力追究，並盡力撫平受難家屬傷痛，建立台灣社會對民主價值的最中共識。

民進黨強調，追究真相與責任絕不是傷害或報復加害者，而是捍衛人權的堅持與還原歷史的事實，並透過這樣的行動，凝聚國人對歷史的共識，並進而鞏固台灣的民主自由價值與生活。



民進黨呼籲，民主價值是全球先進國家的最大公約數，也是台灣社會最珍貴的生活共識與必須堅守的現況。台灣民眾唯有記取錯誤歷史的教訓，才不會重蹈歷史的覆轍，陷入獨裁統治的危機。

▼總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

