▲ 工程師返鄉務農創品牌，陳忠慶種有機甘藷獲選百大青農。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府長年鼓勵青年投入農業，已輔導出許多位優秀青年農民，金山青農陳忠慶運用有機農法，種植新北健康三寶「甘藷」，並推廣食農教育，透過農村深度旅行與農事體驗，讓更多人認識農業與環境，榮獲行政院農業委員會評選為2019年度第5屆百大青農，經過多年努力，打響自家品牌「陳家農舍」。

陳忠慶從小在鄉村田野長大，畢業後曾任上市櫃電子公司工程師、金融業襄理，隨著家中長輩年紀日漸增大與對食安風暴的警覺，讓他體悟應該讓食物回歸自然本質，不該危害人類健康與生態，因此毅然決定返鄉務農，尋回幼時記憶，承接爺爺位於金山的土地，以有機方式種出最安全、安心的甘藷及作物提供給消費者。

▲「陳家農舍」位在金山區六股里，種植出的甘藷特別鬆綿香軟。

「陳家農舍」位在金山區六股里，金山因為具有肥沃的火山土及排水良好等獨特的地理條件，種植出的甘藷特別鬆綿香軟，鑒於食安問題頻傳，陳忠慶更採用有機自然農法，生長出來的甘藷更為香甜，連皮都能食用，獲得眾多消費者喜愛。

陳忠慶表示，未來將擴大種植面積及引入智慧化農機，以節省人力成本，並研發地瓜圓、地瓜酥片等加工產品，拓展上架通路，並積極發展食農教育，開設DIY系列課程，將格外品製作地瓜QQ球，讓民眾實際參與食品製作，了解平常所吃的食物是如何從產地到餐桌，更推廣惜食惜福理念。

農業局表示，「先創通路，再開農路」，新北市推動新農漁民輔導計畫，開設新媒體及相關行銷課程，並積極協助農友打開線下及線上通路，作為新北青農最強力的後盾，打造友善從農環境，讓青年農民能無後顧之憂全力產出最優質的產品，吸引更多青年及新農民加入從農行列。

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▲ 百大青農陳忠慶與家人。