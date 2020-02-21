▲ 新北市場全面消毒防疫，租金8折緩衝擊線上購物真貼心。（圖／新北市市場處提供）

記者郭世賢／新北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫措施，新北市政府市場處於1月29日啟動市場消毒作業，並針對38座公有零售市場及121處集合攤販加強宣導自主配戴口罩、勤洗手、落實健康管理。市場處表示，除針對環境面進行防疫外，也建置網路購物專區，並提出減免2成攤位使用費之紓困措施。

自疫情爆發以來，新北市公有市場皆陸續於入口處放置消毒酒精、洗手台放置洗手液或肥皂，另針對民眾經常接觸之公共設備表面，例如：門把、扶手、電源開關等，每日以500ppm漂白水稀釋液進行清潔消毒，落實防疫措施。除此之外，市場處更提出2月份攤位使用費減免2成，以及於電商平台建置購物專區等紓困措施，盼能減緩衝擊、提昇經濟。

市場處長盛筱蓉提到，為穩定市場營運工作，市府除協助各公有市場採購漂白水、額溫槍及酒精等防疫物資，及加強攤商個別宣導外，並於2月17日完成全市公有市場全面性消毒作業。另外持續推動「來新北逛菜市」網路電商平臺，將於2月底成立防疫專區，讓民眾可以安心逛、方便買。

市場處說明，不少市場攤商除自主防疫如配戴口罩並勤加洗手外，還提供電子支付服務，減少人員接觸，呼籲民眾安心到新北市場採買。另外，更有攤商積極經營自有網路銷售通路，部分攤商也加入「來新北逛菜市」PChome、蝦皮網路商城及「金龍市場線上商店」，讓不方便出門的朋友也能吃到市場生鮮和美食！

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