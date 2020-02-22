▲ 林口「米力農場」有機典範，螢火蟲守護友善蔬菜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

洪福銓在新北市林口區經營有機農場，以兒子名字來命名農場，將「米力農場」視為第二個兒子來照顧，生產的有機蔬菜色澤蒼翠欲滴，又甜又嫩的口感，讓孩童們一口接一口，就如農場名字，吃了農場的蔬菜，讓人每日都充滿活力。

50歲的洪福銓曾從事建築業，2017年附近的有機農友，欲承租他老家土地擴大農場規模，因而認識有機農業，當時他正逢手上的案子結案，因此藉此機會返家從農。洪福銓將栽培模式轉為有機栽培，取得有機驗證，並獨立成立了「米力農場」。目前農場以栽培蔬菜為主，經營規模均0.5公頃，每個月可生產約3000台斤的蔬菜。

請繼續往下閱讀...

有機蔬菜除了供應鄰近國小營養午餐外，在林口區全聯民有門市及泰山傳統市場都有上架販售，同時農場也提供網路宅配的服務。在米力農場裡，除了主人洪福銓忙進忙出的身影，隨時可以看到「各司其職」的員工們。工作雞聽到哨聲，便井然有序地移動到各溫室裡清除殘菜並啄食害蟲，小黑狗全年無休站崗守護，不讓工作雞受野生動物欺擾。

▲ 洪福銓強調有機栽培，水源品質的好壞能左右蔬菜的品質，農場主要是採用天然甘甜的山泉水。

洪福銓表示，當年回到老家從農，一開始對繁重的農活相當不適應，尤其在炎熱的夏天，高溫加悶熱的溫室，讓人1秒都待不住，但慢慢透過經驗的累積及心態的調適，現在能夠享受下工後吹來的夏日晚風，欣賞農場裡因自己對友善環境的堅持而引來的螢火蟲、鳥類及蝶類，一切都值得了。

洪福銓強調有機栽培，水源品質的好壞能左右蔬菜的品質，農場主要是採用天然甘甜的山泉水，種出來的蔬菜清甜脆嫩，為了隨時監控水質安全，特別在農場旁的生態池內養魚，確保水源無異狀。

農業局表示，有機農業的從無到有是推廣中最困難的過程，農業局尋找有意願從事有機農業的農友，協助媒合輔導驗證，並提供資材、生產設施等補助，希望落實環境生態永續發展。新北市政府鼓勵青年及農友加入有機農產業，可向農會提出申請租地、驗證、有機肥料、機械以及溫室設施等補助，減輕農友負擔。米力農場官網，網址：http://mi-li.mystrikingly.com/。

含75%酒精！茶樹精油乾洗手組來啦