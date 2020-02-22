故宮國寶上萬人欣賞！「黃玉鴨、白玉錦荔枝」結合彰化農業　最接地氣

▲故宮國寶黃玉鴨。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「故宮國寶遊彰化－故宮文物及新媒體藝術展」於農曆春節期間展出超人氣展品肉形石至今，短短11天的展期就已破萬人到館參觀，緊接著將展出黃玉鴨、白玉錦荔枝兩件院藏文物至3月1日，並結合彰化養鴨業、苦瓜栽培的介紹，觀眾可以在欣賞故宮文物的同時，也認識彰化在地農業。

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▲故宮國寶白玉錦荔枝。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府指出，彰化美術館至3月1日止有黃玉鴨、白玉錦荔枝等展覽，這是「故宮國寶遊彰化－故宮文物及新媒體藝術展」第二階段展覽，主要是配合彰化縣的產業，彰化鴨子在全國佔有五分之一數量及1年大約16億的產值；白玉錦荔枝即為苦瓜，在彰化縣種植的面積有215公頃；透過與故宮合作，相信會有不一樣身心靈的收穫。

▲故宮國寶遊彰化。（圖／彰化縣政府提供）

目前正值新冠肺炎防疫期間，展場定時進行環境消毒工作，工作人員均於執勤前測量體溫，並備有消毒酒精供觀眾使用，及配戴口罩服務，彰化縣長王惠美關心武漢肺炎疫情，上午特別於行程空檔再次前往彰化美術館，了解「故宮國寶遊彰化－故宮文物及新媒體藝術展」防疫情形，王縣長表示，展場已做好周全防疫準備，歡迎鄉親前往欣賞國寶。

▲縣長王惠美前往欣賞。（圖／彰化縣政府提供）

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