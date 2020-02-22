日本千葉縣「國中女教師」感染新冠肺炎　學校停課2天

▲日本千葉縣一名國中女教師染疫，學校宣布停課。圖為東京的國中生21日來到東京都日比谷高中，接受升學考試。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京22日綜合外電報導

日本千葉縣新增2例武漢肺炎患者，其中一人是國中女教師，校方將於25日及26日臨時停課進行消毒等工作；另一人是20日確診患者的女兒。

日本放送協會（NHK）報導，家住千葉縣西北部，在千葉市內一所國中服務的60多歲女教師，及另一名同樣住在千葉縣，在東京都內的公司工作的30多歲女性上班族，雙雙確診武漢肺炎。

千葉縣和千葉市政府表示，女教師是在本月12日出現噁心症狀而前往縣內醫療機構看診。因為18日開始出現咳嗽症狀，19日工作時向學校請假早退，再度前往醫院看病時確認是肺炎症狀。

這名女教師後來發燒到攝氏38.5度，在另外一間醫療機構住院，但症狀沒有改善，21日檢查結果確診武漢肺炎，目前住院治療。

女教師發病後從13日到19日間扣掉週末日，共工作5天，因此千葉市決定讓這所國中在本月25日及26日臨時停課進行消毒，並觀察與女教師密切接觸者的健康。

女教師發病前2週並沒有海外旅遊史，也沒有跟確診患者有明確接觸過。

女教師和丈夫及小孩一同生活，平常都是搭電車到千葉市內工作。

千葉市長熊谷俊人今天舉行記者會說，將對市內所有中小學教職員調查近期有無發燒狀況，徹底做好保護學生及孩童的健康對策。

另外，30多歲女性上班族是20日確診感染的60多歲男性保全的女兒。

雖然目前這名女性上班族並沒有任何症狀，但檢查結果在21日確診感染，今天已住進千葉縣內的指定醫療機構。（譯者：黃名璽／核稿：陳亦偉）

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