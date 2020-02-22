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台南一死一傷槍擊案真相呼之欲出　「停車糾紛」前任男友殺了現任男友

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▲台南市將軍槍擊命案，造成1死1重傷，台南地檢署檢察官相驗，初步發現死者姚男身上及頭部有疑似彈孔痕跡，是否確為槍擊彈孔及致死原因為何，尚待擇日解剖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市將軍槍擊命案，台南地檢署檢察官相驗，初步發現死者姚男身上及頭部有疑似彈孔痕跡，是否確為槍擊彈孔及致死原因為何，尚待擇日解剖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市將軍槍擊命案，造成1死1重傷，台南地檢署檢察官於21日晚上相驗完畢，初步發現死者姚男身上及頭部有疑似彈孔痕跡，是否確為槍擊彈孔及致死原因為何，尚待擇日解剖，據了解，兇嫌金姓男子與死者係2、30年老友，受傷的郭女則是金嫌的前女友，疑因「停車糾紛」引殺機，目前檢警全力查緝涉案金嫌到案中。

▲台南市將軍槍擊命案，造成1死1重傷，台南地檢署檢察官相驗，初步發現死者姚男身上及頭部有疑似彈孔痕跡，是否確為槍擊彈孔及致死原因為何，尚待擇日解剖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，21日發生於將軍區之槍擊案，檢察官已於21日晚上相驗完畢，初步發現死者身上及頭部有疑似彈孔痕跡，除疑似彈孔痕跡外，初步看無其他傷勢，然是否確為槍擊彈孔及致死原因為何，尚待擇日解剖。

▲台南市將軍槍擊命案，造成1死1重傷，台南地檢署檢察官相驗，初步發現死者姚男身上及頭部有疑似彈孔痕跡，是否確為槍擊彈孔及致死原因為何，尚待擇日解剖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市將軍區青鯤鯓漁村21日驚傳槍擊命案，53歲屋主姚姓男子與43歲郭女在內時，兇嫌搭白牌車到場，兇嫌先請白牌車在外面等，兇嫌獨自進屋內行兇，而後離開搭車離去。姚男頭部及胸部等中3槍當場失去生命跡象，郭女頭、肩、腹中3槍，經送醫緊急開刀昏迷指數2，生命垂危。

據了解，死者姚男與郭女疑為男女朋友關係，郭女在佳里區經營3家檳榔攤，郭女常到姚男位於將軍區鯤鯓里的住處，而作案兇嫌「大頭輝」金姓男子，是姚男2、30年的老友。

▲台南市將軍槍擊命案，造成1死1重傷，台南地檢署檢察官相驗，初步發現死者姚男身上及頭部有疑似彈孔痕跡，是否確為槍擊彈孔及致死原因為何，尚待擇日解剖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

相關入士指出，原本多年前經營檳榔攤生意的郭女是金嫌的女朋友，因姚男生意上需要，金嫌還特地介紹郭女給姚認識，3人彼此都算相當熟識；後來金嫌因案入獄服刑，與郭女感情日漸淡薄，加上生意需要，郭女與姚男走得越來越近。

▲台南市將軍槍擊命案，造成1死1重傷，台南地檢署檢察官相驗，初步發現死者姚男身上及頭部有疑似彈孔痕跡，是否確為槍擊彈孔及致死原因為何，尚待擇日解剖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市將軍槍擊命案，造成1死1重傷之案發現場。

金嫌疑因病最近才假釋出獄就醫，日前遇上地方廟宇建醮，金嫌為了參加活動方便，時常將車停在郭女檳榔攤前方阻擋出入，郭女為停車與金嫌發生糾紛，並向姚男抱怨，姚男因挺郭女引起金嫌極度不滿，認為姚男與他是多年老友，怎會不挺他反而挺郭女？疑因此引起金嫌殺機，21日下午3時金嫌搭白牌車到現場，交代司機等他，金嫌獨自下車後走進姚男屋內，怒罵郭女「有錢了不起」，即持手槍朝郭女頭部開槍，當時坐在客廳椅子泡茶的姚男疑力護郭女，也被金嫌開槍擊斃，金嫌逞兇後隨即搭車離去，且疑憤恨難消，逞兇後還到檳榔攤砸店，再逃離。

▲台南市將軍槍擊命案，造成1死1重傷，台南地檢署檢察官相驗，初步發現死者姚男身上及頭部有疑似彈孔痕跡，是否確為槍擊彈孔及致死原因為何，尚待擇日解剖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警學甲分局副分局長許文瑞表示，目前警方正全力追緝兇嫌到案中。

台南市學甲分局警方在案發後封鎖現場調查蒐證，並起獲彈殼等物，檢警將死者及傷者身上取出的彈頭送刑事局鑑識，由於檢警已掌握金嫌身分，且金嫌身上有槍，是極度危險人物，檢警追緝十分慎重，將避免造成任何意外傷亡。學甲分局警方對本案槍擊原因表示，仍需等兇嫌到案才能釐清，兇嫌日前疑因停車糾紛，曾前往被害人檳榔攤砸店鬧事，惟相關案情基於偵查不公開，目前不便說明。

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