首廟天壇　大台南庚子年新冠肺炎消災祈禳大法會

▲台南市中西區首廟天壇（天公廟）特於2月22日，舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，以祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情已蔓延席捲全球，台南市政府各局處及各區公所等有關單位對於疫情發生與蔓延，非常重視，市長黃偉哲當下立即一聲令下全體市府員工總動員積極投入防疫之工作，於此同時宗教界更需發揮安定人心的力量，一起共同防疫。

鑒此台南市中西區首廟天壇（天公廟）特於2月12日向廟內主祀神明「玉皇上帝」（天公）上香請示與請旨，結果共連續獲9個聖筊，並降旨同意舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，本法會之設壇亦經請示玉帝旨意，同意恭請廟內神明「張天師」、「普化天尊」、「太乙真人」坐鎮，及同意由天壇廟內設立已超過百年專業之「經文社」，職司本次法會誦讚經文等科儀，誦讀「太上南斗六司延壽度人妙經」、「太上玄靈北斗本命延生真經」、「藥師琉璃光如來本願功德經」等3部經書，以祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。

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法會於2月22日上午8時30分由問神達人王崇禮博士開始鴻壇奏樂開壇，於9時請市長黃偉哲與首廟天壇董事長徐國潤一同祭拜恭讀主祭疏文，市政府各局處首長、各區區長、天壇董、監事及信徒、本市40餘間宮廟及屏東萬巒宗天宮董事長，主任委員、董事、委員及各里里長、社會賢達、台南市民及天壇經文社成員一同與祭，借此法會以擴大向玉帝祈福及共同為大台南市市民、全國人民暨全球百姓祈求全球各地新冠肺炎疫情早日消弭平息，人民生活能恢復平安與安康，並於中午12時午休（1小時限量發放）及下午4時法會結束時發放平安水及壽桃，故誠摰邀請十方市民大眾，於22日上午8時30分起至下午4時法會時段，一同至台南市中西區首廟天壇（廟址：台南市中西區忠義路二段84巷16號）參與法會以擴大共同集氣祈福及共襄盛舉。