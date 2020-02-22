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台南漁村槍案／黑衣槍手身影曝！「血腥100秒」連開6槍殺兄弟　從容離開再砸店

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記者翁進忠、莊智勝／台南報導

台南市將軍區青鯤鯓漁村21日發生槍擊命案，53歲的姚男頭部、左胸中槍身亡，另名43歲的郭姓女子也中彈重傷，目前仍在加護病房與死神拔河。如今監視器畫面曝光，金嫌當時身穿黑衣，下車後走進巷口，短短100秒後就已連開6槍射殺姚、郭2人，再度現身巷口時仍是一副從容不迫的模樣，接著坐上白牌車離開現場，再自行驅車前往郭女開的3家檳榔攤砸店洩恨。

▲▼台南將軍漁村槍案，槍手身影曝光。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲金嫌從巷口進出前後僅短短100秒的時間，這時的他已經朝著2人連開6槍犯下奪命血案。（圖／記者翁進忠翻攝）

死者姚男的大姊說，金嫌與弟弟是換帖的好兄弟，2人認識了30多年感情非常要好，金嫌也時常到家中作客，看到她時也會親暱地叫「姊姊」，完全無法想像金嫌竟會持槍殘忍射殺弟弟與郭女。

▲▼台南將軍槍擊案，死者大姐訪問。（圖／記者翁進忠攝）

▲死者姚男的大姊說明弟弟與槍手的關係。（圖／記者翁進忠攝）

路口監視器畫面拍下，當時金嫌搭乘白牌車到姚男住家巷口，身穿黑衣、黑褲，頭上還戴著黑色鴨舌帽，漫步走進巷內；短短100秒後，金嫌身影走出巷口，步伐從容不迫，絲毫看不出這時的他方才才在好友家中「行刑式」連開6槍，殘忍奪走1條人命。

殺了人、搭上白牌車離開現場的金嫌心中似乎仍不解氣，還駕駛自家休旅車前往郭女所開的3家檳榔攤一一將玻璃門窗砸毀，正在上班的檳榔西施見到金嫌凶神惡煞，下車後二話不說就是一通亂砸，嚇得花容失色奔出店外，逃到隔壁的理髮廳求救。金嫌在逞兇後目前仍然在逃，警方已掌握相關情資，正全力追緝中。

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▼金嫌在開槍後還前往檳榔攤砸店洩憤。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼台南槍擊案，檳榔攤遭砸，主要發生糾紛的檳榔攤。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼台南槍擊案，檳榔攤遭砸。（圖／記者翁進忠攝）

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