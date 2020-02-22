疫起保衛「文化首府」　台南市衛生局：14天要乖乖宅在家

▲台南市衛生局2880180、1922防疫專線假日無休，為民眾服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有鑒於全國疫情的發展，台南市衛生局及民政局為加強武漢肺炎高風險對象之管理，積極防堵疫情對府城的衝擊，若發現居家隔離或居家檢疫者違反相關規定時，必定會落實公權力之執行。

中央流行疫情指揮中心21日公布新增2例武漢肺炎 （COVID-19）病例，為案24外孫女(案25，20歲)及小女兒(案26，40多歲)，2人均是案24的接觸者，已經由衛生單位安排採檢並住院隔離。疫情指揮中心掌握本起家庭群聚相關接觸者共391人，採檢169人，其中2人陽性確診(案25、26)、143人陰性、其餘檢驗中。

台南市長黃偉哲呼籲尚未解除居家隔離、檢疫的民眾，務必確實配合防疫政策相關規定宅在家，切勿心存僥倖，以身試法，避免觸法受罰。

衛生局統計至2月21日止，共開罰7人，依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰6人、15萬元罰鍰1人。

為堅守防疫作為，市長黃偉哲提醒居家隔離或檢疫的市民於居家隔離或檢疫期間，若有出現發燒、急性呼吸道感染症狀時，可撥打防疫專線2880180或1922主動與衛生局聯繫，依指定方式前往指定之醫療機構就醫，外出時應戴口罩，禁止自行前往就醫。違反居家檢疫將以傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款之規定，處新台幣1至15萬元罰鍰；違反居家隔離將以傳染病防治法第48條第1項規定，依同法第67條第1項第4款之規定，處新台幣6至30萬元罰鍰，絶不寛貸。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2月20日也表示，行政院已經拍板提高罰則，最重可以開罰100萬元，待立法院通過，請民眾切勿以身試法。

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