台南漁村槍案／「挺女人不挺我？」換帖兄弟行刑式開6槍　死者姊悲曝三角情仇

記者翁進忠、莊智勝／台南報導

台南市將軍區青鯤鯓漁村21日發生槍擊命案，53歲的姚男頭部、左胸中槍身亡，另名43歲的郭姓女子也中彈重傷。姚男大姊悲憤地表示，開槍的金姓嫌犯與弟弟認識了30多年，兩人是換帖的好兄弟，怎料日前金嫌因停車擋到郭女的檳榔攤生意遭姚男勸戒，竟因此心生不滿開槍尋仇。

▲死者姚男大姊說明3人相識經過。（圖／記者翁進忠攝）

警方初步調查，金嫌21日下午搭乘白牌車前往姚男住處巷口，獨自走進室內朝著姚、郭2人各開3槍，行刑式開槍、槍槍瞄準要害，殺意相當堅決。事後救護人員趕抵現場時，金嫌早已逃逸無蹤，經檢傷，姚男頭部、左胸中彈，當下已經沒有生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治身亡；而郭女則是左肩、腹部、頭部中彈，經醫師全力搶救，現已將3顆彈頭取出，惟頭部槍傷引起腦壓升高，目前仍在加護病房觀察中，尚未脫險。

▲姚男中槍後不治身亡，而郭女目前仍在搶救中，尚未脫離險境。（圖／記者林悅翻攝）

究竟有什麼深仇大恨要槍槍往要害開？死者姚男的大姊悲憤地表示，弟弟生活相當單純，平常沒事就喜歡在家裡泡茶與朋友聊天，而開槍行兇的金嫌更與弟弟結識30餘年，兩人感情非常要好，是換帖的好兄弟。

姚大姊說，原本多年前經營檳榔攤生意的郭女是金嫌的女朋友，因弟弟生意上需要，金嫌還特地介紹郭女給弟弟認識，3人彼此都算相當熟識；後來金嫌因案入獄服刑，與郭女的感情日漸淡薄，加上生意需要，郭女與弟弟走得越來越近，甚至還時常到弟弟家中吃飯。雖然2人關係緊密，但姚大姊澄清，2人只是生意上的好朋友，並未交往。

事後金男出獄重獲自由，日前遇上地方廟宇建醮，金男為了參加活動方便，時常將車停在郭女檳榔攤前方阻擋出入，郭女為此心生不滿，便找姚男抱怨；姚男聽聞後也認為金嫌不對，因此還上前告誡金「不要亂停車」。不料金嫌卻因此認為兄弟不互挺，反而去挺女人，因此在心中種下殺機。

金嫌21日下午前往姚男住處朝著2人開槍後，還一連砸了郭女開的3家檳榔攤，大門玻璃、窗戶全都被砸破，嚇得上班的檳榔西施跑出來向鄰店求救，不難想像金嫌心中憤恨有多深。目前金嫌仍然在逃，但警方已經掌握相關情資，將全力將其追緝到案。

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▼金嫌疑似因停車糾紛而心生不滿，朝著姚、郭2人開槍後，又驅車暴砸郭女經營的檳榔攤。（圖／記者翁進忠攝）