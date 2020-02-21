台南將軍漁村槍擊案　郭女完成手術取出子彈未脫離險境

記者林悅／台南報導

台南市將軍區21日下午發生一起槍擊命案，53歲姚姓男子頭部、左胸等中3槍，送醫不治身亡；另名重傷43歲郭姓女子，左肩、腹部及頭部中槍，經醫師手術開刀全力搶救，晚上已完成手術，將3顆彈頭都取出，惟頭部槍傷引起腦壓升高，目前昏迷在加護病房觀察中，尚未脫離險境。

▲台南將軍漁村發生1死1重槍擊案，被害人郭女已完成手術，惟尚未脫離險境，學甲分局警方已掌握特定對象全力追緝中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

21日下午3時6分許，台南市消防局119勤務中心據報，將軍區鯤鯓里有人中槍需救護，消防局出動將軍分隊及七股分隊救護車前往搶救，將軍分隊救護人員到場，發現有2人身中槍傷，其中1名男子頭部及胸部中槍，已無生命跡象（OHCA），救護車人員馬上送佳里奇美醫院急救。

現場另一名意識模糊，頭部後側撕裂傷，左肩槍傷的女子，由七股分隊救護車送麻豆新樓醫急救。佳里奇美醫院指出，該男子於下午3時38分到院前已死亡，醫護人員全力搶救，仍因傷重宣告不治。

麻豆新樓醫院院方發現受槍傷送醫女子，不僅肩部及腹部有中槍，其頭部也有中槍，子彈左進卡在右額葉，醫師馬上進行手術開刀，到晚上9時左右完成手術，醫師已將體內3顆子彈全部取出，因頭部傷勢較嚴重，有水腦狀況，目前昏迷指數2，已住入加護病房觀察救治，目前尚未脫離險境。取出的彈頭警方已送往刑事鑑識。

據了解死者係53歲姚姓男子，頭部1槍，左胸2槍，共中3槍送醫不治死亡；重傷43歲郭姓女子，頭部，胸部，腹部三處受槍傷。

初步了解，兇嫌疑與被害人有仇怨，下午駕車前往登門尋仇，從兇嫌對2名被害人至少共開6槍以上，且都是朝頭、胸、腹等致命部位射擊，兇嫌並非意在教訓被害人，而是有意置被害人於死地，目前學甲分局已掌握特定對象，以車追人全力追緝到案說明釐清案情中。

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