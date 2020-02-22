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投票前先「嗶一下」　竹東鎮長補選…量完體溫才能投票

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▲投票前先「嗶一下」　竹東鎮長補選…量完體溫才能投票。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹東鎮長補選於今日展開，所有工作人員一律戴口罩。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東鎮長補選於2月22日投票，這也是首次因應新冠肺炎疫情，在77個投開票所門口設置檢疫站為民眾量體溫、酒精消毒，投開票所更在日前先行完成場地消毒，此次參與投開票的工作人員也經確認無發燒、無呼吸道感染症狀才能順利「上工」。

新竹縣竹東鎮長補選符合資格投票人數約有7萬多人，全竹東鎮共設置77個投開票所，這也是台灣選舉史上首次「投票前量體溫」。77個投票所於日前已完成消毒，所有工作人員也需經過防疫檢查，確認沒有發燒、呼吸道感染等症狀，所有工作人員更是全程配戴口罩。

▲投票前先「嗶一下」　竹東鎮長補選…量完體溫才能投票。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲前往投票的民眾需要配合量體溫。

除了工作人員與場地落實防疫外，前往投票的民眾都需配合量額溫、酒精消毒手。另外，竹東鎮有尚104位居家檢疫的選民，事先也與防疫人員、民政系統保持聯繫，並做訪視，希望能配合防疫政策，不要外出投票。選委會也提醒，發燒民眾若前往投票，應配戴口罩，並與其他公民保持適當距離，完成投票後也應盡速就醫檢查。

▲投票前先「嗶一下」　竹東鎮長補選…量完體溫才能投票。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲投票前先「嗶一下」　竹東鎮長補選…量完體溫才能投票。（圖／記者陳凱力翻攝）

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