252人檢驗全為陰性「中部家庭群聚結案」　 網嗨：彰化過關了

▲中央流行疫情指揮中心公布「中部家庭群聚結案」。（圖片來源：中央流行疫情指揮中心）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心21日晚間宣布，白牌車司機家庭群聚案件首波採檢結果出爐，除了先前公布的4名家人確診外，其餘252人檢驗都是陰性，這也包含自發性停工的司機外甥女婿、司機妹妹的職場，相關接觸者全過關，「中部家庭群聚結案」，彰化縣衛生局葉彥伯強調，有千餘人還在居家檢疫中，更不可大意！

中央流行疫情指揮中心指出，整起家庭群聚掌握接觸者共257人，除了其中1人因為腎衰竭等非肺炎因素過世外，其他256人進行載檢，當中4人確診都是司機的家人（前述弟弟、媽媽、外甥女婿、妹妹），其餘接觸者則都是陰性；至於感染來源的浙江台商，3名同住家人也都陰性。當中司機的外甥女婿、妹妹工作職場還因此停工，所幸框列的接觸者全數採檢陰性；莊人祥表示，白牌車司機開始的一波疫情暫時解除警報，但未來如果再發現還有其他的相關接觸者，也會持續追蹤檢驗。

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▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

但彰化縣衛生局長葉彥伯強調，還有千餘人還在居家檢疫中，更不可大意，同時提醒民眾，防範新冠肺炎需要你我共同努力做好防疫工作，請民眾務必確實遵守「2不3要」原則：「大陸回台要管理」、「注意衛生要洗手」、「環境消毒要遵守」、「居家隔離不出去」和「健康不用戴口罩」，全民防疫一起來。

葉彥伯也呼籲進出醫院務必配戴一般外科口罩、配合醫院工作人員指示量體溫及主動告知出國旅遊史外，第一線醫護人員更需要社會大眾的支持與配合，大家共同努來度過這次的疫情。

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