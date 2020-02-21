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無償販售防疫口罩遭罵！老藥師吐心聲：都70歲了，還要被年輕人糟蹋

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▲▼口罩實名制上路後，一罩難求的問題依然無解，健保藥局外還是排滿等待買口罩的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲口罩實名制上路後，一罩難求的問題依然無解。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

台灣口罩開始管制後，中央流行疫情指揮中心下令，由各地健保藥局協助販賣口罩。不過，台南有名70多歲的藥師協助賣口罩，沒有領任何的酬勞，卻被前往購買口罩的民眾破口大罵，讓他忍不住吐心聲，他都已經70歲了，「還要被比我年輕的人怒罵、糟蹋」，不但被推到第一線當砲灰，尊嚴還被民眾踩在腳底下。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，為了配合政府政策，台南許多社區藥局加入賣口罩的行列，不過裡面有19家藥局的藥師年紀已經超過70歲，甚至還有些裡面只有藥師一人，不但要替民眾包口罩，遇到持處方籤前來藥局的病患，還要馬上幫忙調劑。

吳振名提到，這些藥師犧牲許多時間，把口罩分裝好，就是為了能夠提供民眾口罩，卻有人因為買不到口罩，進而對藥師飆罵，導致有些藥師心中出現怨言。他說明，有些藥師認為，自己已經超過70歲，卻還要被買不到口罩的人糟蹋、飆罵，心裡相當不是滋味，更何況政府根本沒有給薪水，這些都是無償工作。

不過，雖然遭到民眾大罵，但有不少藥師因為看見大排長龍的隊伍，希望能夠協助民眾，因此咬緊牙關繼續協助販賣防疫口罩。為了體諒這些藥師的辛勞，台南市藥師公會與成功大學聯絡，讓藥學系的學生自願登記表格，前往這些藥局當義工，協助販售防疫口罩。

►2020愛你愛你～爆搶防疫神水來囉～

▼許多老藥師辛苦幫忙販售防疫口罩，還要面對沒買到口罩失控的民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲口罩實實名制新制20日上路，一早湧現排隊人潮，由於民眾對新制不甚了解，引發購買爭議不斷，令藥局藥師苦不堪言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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