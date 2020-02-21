6隻透抽「塞滿20條魚」超驚喜！　他笑喊賺翻...網一看卻搖頭：虧慘了

▲每隻透抽裡都有小魚。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友昨天煮飯處理透抽時，發現每一隻肚子都塞滿新鮮小魚，命中率百分百，讓他相當驚喜，好奇問「是我賺到了嗎？」然而，網友卻一面倒嘆虧慘，直言透抽可比小魚貴多了。

網友在爆廢公社發文提到，「切了6隻透抽，然後每一隻都吃飽飽的，是我賺到了嗎？等一下小魚煮魚湯好了，都還很新鮮呢！」

請繼續往下閱讀...

當時，他將透抽逐一等寬切圈，沒想到一共6隻透抽，竟裝了快20隻小魚，令他又驚又喜。不過，網友卻有不一樣的看法，「透抽魚貴多了」、「透抽比較貴，裡面的魚不值錢，只增加重量」、「怎麼會賺到？應該會以重量計價，小魚可能單價不高，結果以透抽價計了」。

▲竟然有近20條小魚。（圖／翻攝自爆廢公社）

另外，還有人直喊是陰謀論，猜測「沒意外的話是老闆不老實」、「有可能魚商把小魚塞進去，然後你買的時候秤重非常重，透抽價格就很漂亮」、「被灌水了啦」、「哪買的？下次跳過」。

同時也有網友認為，應該是捕捉時的誘餌，「可能出海捕捉時，一些沒經濟效益的小魚留著，免費的應該比假餌便宜許多。漁獲上船大多急速冷凍，比較新鮮，再塞那些進去反而浪費人力時間吧。」

►偷偷分享少女的秘密！

▼透抽通常是秤斤論價。（圖／翻攝自爆廢公社）