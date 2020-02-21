妹每晚Line傳「睡拔謝」超問號！　親姊默契神解惹笑全場：果然是家人

▲ 原PO妹妹每晚都會傳「睡拔謝」給她。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

為了更節省時間，國內外不少年輕世代的人們說話和打字時經常會使用簡稱，例如把「生日快樂」變成「生快」等。不過一名網友就分享妹妹的超懶簡稱，一般人看了真的無法馬上理解，網友們見狀後立刻笑翻表示「只能說你們真有默契。」

「這個是親妹沒錯。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，只見她貼出和妹妹的對話截圖中，對方幾乎每晚都會傳「睡拔謝」3字給她，無厘頭的內容讓外人看了完全摸不著頭緒。

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不過原PO解釋，妹妹很懶得打字，「睡拔謝」其實就是「睡前幫我拔掉手機充電器，謝謝」的意思，另外還有一句「桌奶給你喝」，「桌奶」指的則是「桌上有一杯剩下三分之一的手搖奶茶」，超級簡略的簡稱讓人笑翻。

▲ 原PO原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，有網友狂點頭表示，自己就曾遇過超愛省略的同事對他說「幫公謝下」，事後了解後才知道是「幫我印公文，謝謝，我先下班了」的意思，讓他大喊「靠北誰看得懂啊！」

其他人則笑說，「妹妹翻譯機」、「乍看以為是文言文」、「你也要簡稱成『喝才喝』，喝不完才要給我喝的意思」、「我只看到廢物妹妹」、「睡拔謝會不會變成最新流行的用語」、「只能說你們真有默契」、「果然是家人」。

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