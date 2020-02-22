鑽石公主號19人返台！地勤曝震撼心得「致敬醫護人員」：根本呼吸困難

▲鑽石公主號華航包機返台，班機拖行至機棚檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

鑽石公主號包機昨（21）日晚間抵台，將接回的19位滯留國人，分別送往台北、桃園醫院。就有地勤人員事後分享第一線心得，穿了近3小時的防護衣，不僅難受且大量汗水弄濕全身，讓他們淺嚐到醫護人員的辛苦。

一名網友昨夜在臉書發文，「身為鑽石公主號包機返台的第一線地勤作業人員之一，真的是一次難忘且寶貴的經驗，也很開心能為台灣的防疫工作，付出那麼一點點小小的心力。」

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地勤提到，他們全都要戴上N95口罩，穿上防護衣近3個小時，上衣一脫下來，已經流汗到幾乎全濕，而且又要卸行李根本呼吸困難，「讓我體會到醫院第一線人員的辛勞」。

▲地勤表示，這是一次寶貴經驗。（圖／翻攝自爆怨公社）

同時，他也感謝到現場坐鎮的陳時中部長，「感謝您把防疫工作看得如此重要，讓此刻的台灣比起其他國家，都相對的安全非常多，辛苦您了，謝謝您！」

po文被截圖到爆怨公社後，狂吸網友按讚留言，「謝謝你們！辛苦你」、「謝謝桃機人員，感謝您」、「感謝您們，守護著台灣」、「費了那麼大的心力，希望回來的人好好的隔離，不要再趴趴走，製造困擾」。

指揮中心今指出，返台19人中，皆無人發燒，若送到醫院後，採檢2次都呈陰性，就會送到檢疫所隔離14天，如果採驗結果呈陽性，當事人將立刻接受隔離治療。

另外，指揮中心還提到，送醫過程相當順利，所有旅客心情也非常好，此次跨單位動員176人，對於包機順利完成第一階段任務，指揮中心向所有工作人員表達感謝。

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