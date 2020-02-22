當年自行隔離成逃亡！他「回和平醫院抗煞」...下場卻慘爆：誰還我清白

▲當年SARS造成11名醫護人員相繼殉職。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看新冠肺炎持續延燒，前總統馬英九呼籲，兩岸應捐棄成見，讓人道超越政治。一席話釣出知情網友，怒提2003年SARS的往事，一位年僅26歲的醫師，站第一線抗煞，而失去寶貴生命；另一位則醫途慘毀，還一輩子沾上污名。

網友Milan Tsai娓娓道來，當年SARS猖獗之際，台北市倉促封院，造成和平醫院150個人染疫，35人死亡，「然後有一個父親至今都沒有辦法原諒，當時的台北市長馬英九」。

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那位父親是馬公高中的校長，那時他兒子林重威才26歲，遵守市府給醫院的政策，站到抗疫第一線，怎料在10幾天之後殞命，事後北市府致電給他，詢問是否讓林醫師入祀忠烈祠，林爸爸拒絕了，他說「我的兒子不是英雄，他是被害死的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

「還有一個醫生至今仍在爭取他的尊嚴。」Milan Tsai提到，他是消化科的周醫師，當時他在外用餐，聽聞消息後憑著直覺，認為僅28個單人病房的和平醫院，不可能進行這麼大規模的隔離，於是選擇自行居家隔離，不要貿然進去，變成更嚴重的交叉感染，結果卻被市政府定義成逃亡醫生。

面對記者會上的重砲撻伐，周醫師5月1日後，被迫返回和平醫院抗煞，怎料後來還是被究責，不僅記了兩大過，遭索賠28萬元，還被開除醫師資格。Milan Tsai說，「打了7年官司，他因為這樣，一輩子沾上了污名，當時高等法院判他勝訴的時候，他只說了一句話，你判我勝訴，但誰還我清白。」直到2009年，醫途盡毀的周醫師，選擇赴偏鄉開了一家診所。

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