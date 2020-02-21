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賣口罩藥局人力吃不消　宜縣府協調食品保健志工自願支援

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▲面對人潮買口罩，藥局人力吃不消，宜縣府協調食品保健志工支援。（示意圖／記者游芳男翻攝）

▲面對人潮買口罩，藥局人力吃不消，宜縣府協調食品保健志工支援。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，口罩成搶手貨，不過部分社區藥局僅1名藥師，面對人潮買口罩，人力吃不消，宜縣府協調相關地區衛生所的食品保健志工自願支援人力不足的社區藥局，並自即日起協助口罩發放的工作，以維護縣民健康。

宜蘭縣長林姿妙20日上午召開防疫第四次應變會議，她逐一檢視宜縣府各單位工作情形，並指示盡全力防堵疫情，務必落實各項防疫措施，給縣民一個安全、健康的環境，期待大家團結力量大，共同拚出宜蘭好健康。

▲新冠肺炎持續延燒，宜蘭縣長林姿妙20日上午召開防疫第四次應變會議。（圖／記者游芳男攝）

▲新冠肺炎持續延燒，宜蘭縣長林姿妙20日上午召開防疫第四次應變會議因應。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭衛生局在會中指出，目前宜縣內可以提供口罩的據點也持續在增加中，現在除了健保社區藥局，衛生所也加入口罩販賣的服務。自20日起，每個藥局及衛生所每日的備貨更增加至400片成人及200片兒童口罩。

不過因部分社區藥局僅一名藥師，對於提供每日250人次之服務，確有人力不足之虞，宜蘭縣藥師公會因此尋求縣府協助。經本府衛生局聯絡後，相關地區衛生所的食品保健志工自願支援人力不足的社區藥局，並自即日起協助口罩發放的工作。

而面對開學在即，宜縣環保局已協調各鄉鎮市清潔隊，自19日起至24日，針對全縣高中職、國中小（含公立幼兒園）共計116所學校，進行周邊及戶外公共空間環境消毒。

而宜縣教育處也責成各校於開學前成立防疫小組，並擬定防疫措施、備妥相關防疫物資（如：口罩、消毒酒精、額溫槍或耳溫槍），及律定門禁管制措施，請入校之訪客需測量體溫與洗手，以維持校園師生健康。

另，家長若發現學生有發燒情形，應立即就醫請勿到校；學校也隨時監測學生健康狀況，若到校後有呼吸道症狀將會提供備用口罩，並通知家長帶回後請盡速就醫評估。

林姿妙呼籲縣民防範疫情除政府的努力以外，還需要大家的配合。面對疫情只需謹慎、不必恐慌，除了勤用肥皂洗手、避免觸摸眼鼻口外，也要繼續保持個人良好衛生習慣。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，相關資訊可參閱疾管署網站或運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)、宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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