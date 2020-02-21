美鑽石公主號撤僑專機「貨機改建」無廁所　隔離基地也沒WIFI！

▲鑽石公主號現在停靠在橫濱港。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續燃燒，截至21日上午為止，被列為全球第二大疫區的鑽石公主號上一共有634名確診病患，而各國也在近日紛紛派出包機撤僑。不過船上一共有425名美國籍乘客，因此美國採取志願的方式撤僑，但近日也有搭上撤僑專機的美國乘客出來公開隔離生活。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，由於美國的撤僑專機採取志願式，因此當時美國大使館的人員便強烈建議船上的美國籍乘客搭乘，並告知下次的專機時間就必須要等到3月4日。

▲▼ 美國派出2架專機接回日本鑽石公主號上的300多名美國公民及其親屬。（圖／路透）

因此梅奈斯科（Otis Menasco）夫婦決定趕緊搭上專機，但搭上後卻發現包機是用運貨的貨機改裝而成的，所以非常的老舊，還沒有任何洗手間或可以洗手的地方，只有提供乾洗手；且當時美國大使館在乘客已下船準備上機時才接獲到有14位美國籍公民採驗呈陽性，但沒有症狀，因此只好將這些人安排在機艙的末端，並用類似大塑膠布的東西把他們和前面的乘客隔離。

▲美國包機內部。（圖／路透）

美國也將機上14位確診的病例除外的美國籍乘客分別送往加州的特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）和德州的拉克蘭空軍基地（Joint Base San Antonio-Lackland）。梅奈斯科夫婦則是被送往加州，但當他們一進到隔離所後卻發現小房間內僅提供廁所、冰箱、微波爐和衣櫃，其餘的日常生活用品都要額外詢問才有；且一天會有專人來送餐3次，都會把食物裝在棕色紙袋內並放在房門口的地上。

最不能讓梅奈斯科夫婦接受的就是軍事基地沒有WIFI這件事，且他們原本在鑽石公主號上隔離的期間，每位乘客每天都可以拿到一瓶酒和小罐酒精飲料，但到中間突然量被減半，原因是因為有人每天喝的醉醺醺。不過，梅奈斯科夫婦在抵達軍事基地前，先透過亞馬遜訂了6瓶酒，但卻莫名其妙的被基地相關人員退回，他之後又在試了一次還是遭到退回。

▲鑽石公主號成全球第二大疫區。（圖／路透）

不過梅奈斯科夫婦也表示，他們已經不敢抱怨了，因為在這裡總是比較安全，雖然無聊但至少不用擔心會被感染。但美國在今日也傳出所有撤離的乘客裡，有11位確診，目前美國確診病例已有26位。