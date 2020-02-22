不斷更新／南韓出現第2名死者　以色列、黎巴嫩都出現確診

▲南韓大邱市防疫人員在教堂外進行消毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀、陳亭伃、詹雅婷、吳美依／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本、南韓持續擴散，美國疾病管制與預防中心（CDC）對日本發出一級旅遊警示，提醒前往的旅客要準備好一般預防措施。而南韓政府也將病例劇增的大邱市、慶尚北道清道郡，指定為傳染病特別管理地區，全力防止社區感染持續擴大。

澳洲政府證實，2名搭乘包機返國的鑽石公主號乘客，確認感染新冠肺炎，這也讓人質疑日本的檢測是否失準。位在中東的伊朗一連出現多起確診，鄰國伊拉克也決定暫時關閉邊界，並且停發簽證給伊朗人。

郵輪鑽石公主號剩餘450名旅客預計會在今（21日）全數下船。

【0030】



黎巴嫩新增一起確診病例，患者為45歲女性，曾到過伊朗。此為中東地區繼阿聯、伊朗和以色列之後，又一個出現確診病例國家。

【2200】



南韓今晚新增一名死亡病例，患者為自清道郡轉院至釜山的54歲女性。另外，釜山市官方證實，當地新增2例確診病例，為釜山首次檢出確診個案。

【1930】



據以色列《耶路撒冷郵報》消息，以色列出現首例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，這名患者為鑽石公主號下船遊客，在返回以色列之後才確診。

【1900】



伊朗證實，境內新增13名確診病例。伊朗累計確診病例達18人，其中4例為死亡病例。

【1800】

《韓聯社》證實，目前南韓確診的204例中，有70％和新天地教會有關，因在密閉空間進行禮拜，造成感染擴散。

【1740】



「鑽石公主號」郵輪再增11例美籍乘客確診。

【1700】



日本千葉縣新增一名60多歲的男性警衛確診。另外，東京也新增3起確診病患，目前境內累積確診數達103例。

《共同社》報導指出，東京3名確診病患為2位50多歲、1位70多歲，其中1名50多歲病患病情嚴重，且三人都與先前確診的男醫生有接觸。

【1650】



根據《路透社》最新消息，義大利倫巴底（Lombardy）地區新增1確診案例，病患為一名39歲男子，病情嚴重；當地媒體指出，他曾和從中國回來的朋友聚餐，目前在重症病房接受治療。義大利確診4例，其中2人為中國籍遊客。

【1648】

據BNO NEWSROOM報導，上午義大利新增一確診病患為男性，病情嚴重；目前義大利總計4例確診

【1623】



日本北陸石川縣出現首起確診病例，病患為50多歲的男性政府職員，14天內沒有中國旅遊紀錄；目前日本境內累積99例。

【1619】



根據《NHK》報導指出，琦玉縣一名學齡前的孩童感染武漢肺炎。消息指出，孩童在上月30日與40多歲的父親，從武漢搭乘第2架班返日，父親在10日確診。

【1617】

根據BNO Newsroom引述旅遊業者消息指出，北韓宣布取消平壤馬拉松。北韓官方目前聲稱國內沒有出現新冠肺炎病例。

【1600】



《韓聯社》最新消息，南韓再新增48例確診，累計確診人數達204例。根據部分航空資訊網消息，大邱機場下午宣布臨時關閉，目前仍帶官方確定。

【1550】



南韓《中央日報》指出，南韓被視為「超級傳播者」的第31例確診病患，在本月1日曾經到慶北區清道郡的汗蒸幕，也曾至大型醫院，參加新天地教會教主親哥哥的喪禮以及慈善活動，接觸範圍廣大，可能會有更多人出現疑似症狀。

【1536】

日本疫情擴大較多觀光客的地方出現排華現象，根據《NHK》報導，京都一家化學製造公司58歲經理因在電線桿上張貼「不要感染」的傳單遭到逮捕。男子表示，因為知道新冠病毒蔓延，所以希望被感染的中國人不要再來日本。目前該公司表示，員工言論並不表示公司立場，也將追究處分。

【1525】



根據《聯合早報》報導，新加坡南洋理工大學傳出第一起學生確診病例，目前校方已強制要求與其有密切接觸的學生、老師進行14天隔離。目前新加坡累計確診人數達85例。

【1440】



《NHK》最新消息指出，日本三麗鷗公司宣布，旗下位於東京多摩市的「三麗鷗彩虹樂園」與位在九州大分縣的「三麗鷗和諧樂園」，將從從22日至3月12日暫時休館，但實際營業時間將視疫情狀況而定。

【1220】

根據《法新社》報導，伊朗衛生部20日證實，該國再添3起確診病例；累積確診數達8人。

【1200】

北海道知名伴手禮「白色戀人」宣布因為新冠肺炎停產30天，白色戀人札幌總部表示，新冠病毒的擴散已經影響到製造業，遊客跟銷售量下滑確實影響到公司，但目前供貨仍充足。

【1112】

《NHK》指出，北海道再添3確診病例，其中2人是未成年，目前北海道累積確診21人。北海道當局召開記者會上表示，新增的三例確診，一為40歲的檢疫官、1名為未滿10歲的男性小學生、1名為10多歲的男性學生。

北海道確診兩名學生為兄弟，皆就讀富良野町小學；確診後小學已經立刻停止上課，進行全面消毒，並召開家長說明會。

【1100】

《路透社》最新消息指出，東京宣布取消未來3周於「室內」舉行的主要大型活動。

【1050】

《NHK》最新消息，鑽石公主號上最後450名乘客已下船完畢

【0940】

據BNO NEWSROOM報導，加拿大新增1確診病例；病患為一名從伊朗旅遊返國的女性。（此消息證實為誤傳）

【0920】

義大利米蘭新增1確診案例，確診累計至4例；美國加州新增1例，境內累計確診數達16例。

埃及航空（EgyptAir）20日宣布，預計27日會恢復飛往中國的航班，往返北京、廣州與開羅的班次為每周一班。

【0905】

《韓聯社》最新消息，南韓再增52例新冠肺炎確診個案，境內累計156人感染。在52名新增病例中，有39人與新天地教會有關，1人有就醫紀錄，當局目前還在針對另外12人進行調查。

各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診204例

日本：確診737例（根據NHK，橫濱外海郵輪634例，日本本土103例）

東南亞：6國

新加坡：確診85例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診35例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診41例（其中25例為鑽石公主號撤回）

加拿大：確診9例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診9例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診12例

義大利：確診4例

俄羅斯：確診2例

大洋洲：1國

澳洲：確診17例（其中2例為鑽石公主號撤回）

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：2國

伊朗：確診8例

阿拉伯聯合大公國：確診9例

以色列：1例

黎巴嫩：1例

非洲：1國

埃及：確診1例