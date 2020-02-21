坦言社區感染遲早發生！何美鄉「不需隨便自我放棄」：只要改變防疫焦點

▲新冠肺炎疫情延燒，藥局賣口罩忙翻。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台灣民眾都很擔心社區感染的發生，中研院兼任研究員何美鄉21日上午在臉書發文「為什麼台灣現在社區感染的風險仍然很低？」認為與其一直擔心台灣社區感染已經開始，防疫人員不如檢測一些類似流感的病例，看看有沒有更多新冠病人在社區走動。

何美鄉文中先指出，「流行病學有個術語叫做『主動監測』」，而這就是台灣防疫人員最近在做的事情，「他們將未曾出國的肺炎病歷回溯性地去檢驗，是否有新型冠狀病毒的感染」，結果上百個案例中，只找到2個本土感染的病人，分別是「#19（已找到感染源，且其接觸者都已適當的被追蹤隔離）及#24」。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲車隊計程車司機為加強新冠肺炎防疫工作，自主消毒清理車輛。（圖／記者湯興漢攝）

她認為，這2例只能代表防疫措施未到位前所發生的少數個案，對於很多台灣人倡議「2個本土案例就是台灣社區感染開始的指標」，何美鄉反問「認定社區感染應該是忽略了病人發病日的意涵，也就是說，台灣在1月24日之前就開始社區感染。若屬實，那現在台灣應該會是何種場景？」

何美鄉表示，如果過年返鄉的台胞有隱形的帶原者在社區，那從1月24日到現在，第一波被感染的人應該都發病了，「儘管過年期間有寒冷過境，台灣呼吸道感染人數在過年後的幾週一直都在下降。此觀察，似乎違反了社區感染已在1/24日之前就開始的論點。」

何美鄉直說，「與其一直擔心台灣社區感染已開始，不如建議防疫人員（再辛苦一點），檢測一些疑似流感的病例，看看有沒有更多新型冠狀病毒的病人在社區走動。如果這些所謂「新型冠狀病毒的社區感染」，沒有造成有症狀的病人，那就不用擔心了。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）。（圖／記者李毓康攝）

她接著坦白，這COVID19疫情的本質，顯明社區感染遲早會發生，但不需要隨便自我放棄、提早宣布發生，「社區感染一旦真的發生，我們防疫焦點就要改變，若在不對的時間改變防疫焦點，對我們沒有益處，可能有害。」

不過對於疫情，何美鄉覺得也有一個讓人開心的訊息，「#19病例的感染源已證實為返國台商，以其血清的抗體來證實。看起來是一個3天的工作，從17開始，19日完成。但故事後面的故事是：這工作所需要的試劑都是研究人員在實驗室自備的。」為了排除可能因交叉反應所造成的假陽性，研究人員需要備製6種冠狀病毒的蛋白質，「所以他們哪天開始工作？答案是2月7日。沒錯，他們有先見之明，早有準備。」

最後何美鄉留下一段話，「讓我們暫且再享受幾天沒有社區感染的日子吧！雖然社區感染的威脅一直存在。台灣人啊！再撐一下，屆時會更溫暖。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！