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南韓確診飆破200例「口罩一片難求」　保健部長：沒有全境擴散跡象！

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▲▼新冠肺炎,南韓。（圖／路透）

▲新冠肺炎南韓確診人數飆升。（圖／路透）

文／中央社

（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）韓國中央應急處置本部本部長、保健福祉部長朴凌厚今天說，防疫部門認為韓國境內冠狀病毒疫情尚未出現全境擴散蔓延的跡象，因此將傳染病預警級別維持在「警戒」不變。

韓國傳染病危機警報分4級：「關心」－傳染病發生及流行；「注意」－流入國內；「警戒」－流入國內的海外新種傳染病有局限的傳播；「嚴重」－流入國內的海外新種傳染病社區傳播並擴散全國。

南韓聯合新聞通訊社報導，朴凌厚在記者會上說，大邱和慶尚北道等地出現集中感染的情況，首爾等地也出現新增病例，疫情進入社區傳播的初期階段，但由於是在特定群體內集中感染，且傳染途徑明確，因此疫情尚未進入全境擴散的地步，仍可透過現有的防疫體系予以控制。

朴凌厚說，無基礎病史的確診病例多在2至3週內治癒，防疫部門認為在維持目前「警戒」級的基礎上，早期發現病例並集中治療更為妥當和有效。

報導說，中央防疫對策本部今天通報，截至上午9時，韓國較20日下午4時新增52例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，累計確診增至156例。

今天新增的52例確診中，大邱市和慶尚北道共41例，其中39例與新天地大邱教會有關。其餘新增的11例：首爾3例、慶尚南道2例，忠清南道、忠清北道、京畿道、全羅北道、濟州道、光州市各1例。除了江原道、仁川市、釜山市等地外，幾乎擴及全國。

國務總理丁世均今天決定將疫情劇增的大邱市及慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區。

丁世均今天上午在首爾主持中央應急處置本部擴大會議時說，政府將在大邱市、慶尚北道清道郡採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。他說，政府今後將把防疫重點由防止病毒從國外流入境內轉為嚴防國內社區傳染，盡舉國之力克服疫情。

韓國國防部決定從22日起限制官兵休假、外出、外宿和探視；軍方則正調查本月曾到過大邱市及慶尚北道休假的官兵人數。

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