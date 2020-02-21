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屏縣府自製6國外語防疫圖卡　外籍移工暖心主動送口罩幫宣導

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▲屏東清真寺設法募集口罩，利用假日到移工聚集地免費分送，提醒移工朋友一起注意防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東清真寺設法募集口罩，利用假日到移工聚集地免費分送，提醒移工朋友一起注意防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫情持續發燒，屏東縣政府針對外籍人士加強宣導防疫，特別製作泰、越南、印尼、日、韓、英文等6種不同語言防疫圖卡，透過潘孟安縣長臉書及縣府官網加強宣傳，並經由勞動暨青年事務處轉發至移工各大團體網路群組，移工們主動加入防疫行列，屏東清真寺設法募集口罩，利用假日到移工聚集地免費分送，提醒移工朋友一起注意防範，讓縣府頗為感動。

▲屏東清真寺設法募集口罩，利用假日到移工聚集地免費分送，提醒移工朋友一起注意防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼送口罩。

▲屏東清真寺設法募集口罩，利用假日到移工聚集地免費分送，提醒移工朋友一起注意防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

勞動處統計，屏東縣內外籍移工人數為1萬5906人，分別從事產業製造業、養護機構、漁工、社福等工作。縣府為照顧外籍移工，縣府官網首創全國7種語言，除中文外，有泰、越、印尼、日、韓、英等版本，方便外籍朋友查詢資訊，還經常協助辦理活動和他們搏感情，排解異國鄉愁。

在新冠肺炎發生之初，潘孟安縣長考量到外籍移工可能無法接受到防疫資訊，指示將「嚴重特殊感染性肺炎防疫宣導」健康防護要領翻譯成泰、越南、印尼、日、韓、英文等6種不同語言防疫圖卡，連自製消毒水比例都翻譯，讓外籍移工、新住民、漁工等也能了解防疫，潘縣長並在其個人臉書第一時間率先宣導，請民眾幫忙轉貼分享。

勞動處將這6種不同語言防疫圖卡，除了連結外籍移工管理App系統，請雇主、仲介公司加強移工宣導，同時轉傳至移工各大團體網路群組。結果上週日意外發現屏東清真寺主動透過管道募集口罩，至屏東火車站、移工商店、移工聚集地等處免費分送給外籍移工，令勞動處非常感動。

為進一步加強宣導，勞動處加印了泰文、印尼、越南、英文4種語言宣導面紙及海報，至各大移工商店張貼，或於訪視看護工、廠工當下與漁工聚集地發送面紙，請移工朋友注勤洗手、外出要戴口罩，有發燒咳嗽應主動通報檢疫，不隨意散播未證實資訊，和台灣一起抗疫！

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